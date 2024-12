Clip hiện trường ô tô rơi xuống sông Đồng Nai:

Tối nay (14/12), Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết lực lượng cứu nạn cứu hộ của đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Đồng Nai và Cảng vụ đường thủy nội địa tích cực tìm kiếm ô tô rơi xuống sông mất tích.

Khu vực chiếc xe bị rơi xuống sông Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, ô tô di chuyển trên cầu Đồng Nai theo hướng từ tỉnh Bình Dương đi Đồng Nai. Khi đi gần hết cầu, ô tô bất ngờ bị mất lái, tông gãy lan can bằng sắt rồi lao xuống sông mất tích.

Phát hiện sự việc, người đi đường lập tức thông báo cho cơ quan chức năng để tìm kiếm, triển khai cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, lan can bên trái cầu Đồng Nai hướng từ TPHCM đi Đồng Nai bị gãy hơn 20m, nhiều thanh sắt rơi xuống sông. Vị trí chiếc xe bị rơi là khe hở giữa cầu Đồng Nai cũ và cầu mới, với khoảng cách rộng khoảng 3m.

Lực lượng chức năng tìm kiếm chiếc ô tô mất tích. Ảnh: Hoàng Anh

Theo một số nhân chứng, ô tô bị rơi xuống sông hiện chưa rõ số lượng người trên xe. Khu vực xe rơi thuộc địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo Công an TP Dĩ An cho hay đến 20h20 cùng ngày, chiếc xe vẫn chưa được tìm thấy.