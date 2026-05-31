Không xuất hiện nhiều như Mercedes-Benz cổ, nhưng sự xuất hiện của BMW cổ tại Việt Nam từ rất sớm của thế kỷ trước luôn mang đến cảm giác khác biệt, dành cho những người yêu cảm giác lái và chất cơ khí thuần túy. Dân chơi tại Việt Nam sẵn sàng chi tiền tỷ để phục hồi những di sản giao thông này.

BMW cổ tại Việt Nam, từ hào quang đến bị lãng quên

Từ thập niên 1960 và 1970, một số chiếc BMW đã theo chân giới doanh nhân, viên chức nước ngoài và tầng lớp thượng lưu xuất hiện chủ yếu tại miền Nam Việt Nam. Những chiếc sedan cổ điển với phần đầu xe đặc trưng mang “quả thận đôi” của BMW từng là biểu tượng cho sự hiện đại và đẳng cấp của châu Âu thời bấy giờ.

Trên thế giới, BMW là một trong những hãng xe sang lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay. Điều làm nên sức hút của BMW không chỉ nằm ở sự sang trọng, mà còn ở cảm giác lái thể thao rất riêng, thứ đã tạo nên khái niệm “Ultimate Driving Machine - Cỗ Máy Lái Tối Thượng” nổi tiếng suốt nhiều thập kỷ.

BMW trở thành nhà sản xuất ô tô vào năm 1928 thông qua việc mua lại công ty có tên là Fahrzeugfabrik Eisenach. Mẫu xe nhỏ đầu tiên của BMW được chế tạo theo giấy phép từ Công ty Austin Motor vào năm 1929, nhưng sau đó đã được thay thế bằng các thiết kế do chính công ty tự phát triển vào năm 1932. Ảnh: BMW

Những mẫu xe như BMW 1500 (thập niên 1960), BMW E9 (cuối thập niên 1960 đầu thập niên 1970), BMW E32 (thập niên 1980)…hiện nay được giới chơi xe cổ đánh giá là các biểu tượng cơ khí của một thời kỳ vàng son, nơi ô tô vẫn còn đậm chất kỹ nghệ thủ công và chưa bị điện tử hóa như hiện tại.

những chiếc BMW cổ luôn có sự kết hợp hài hòa giữa hiệu năng cao của động cơ, cảm giác lái đặc trưng và tiêu chuẩn cao về thẩm mỹ. Ảnh: BMW

Khác với Mercedes-Benz vốn có mạng lưới sử dụng rộng và phụ tùng phổ biến hơn, BMW cổ tại Việt Nam có phần lặng lẽ và từng trải qua một giai đoạn dài bị lãng quên.

Sau nhiều thập kỷ sử dụng, phần lớn những chiếc BMW đời cũ dần biến mất khỏi đường phố vì xuống cấp, thiếu phụ tùng thay thế và không có nhiều garage đủ khả năng sửa chữa. Không ít xe bị “hy sinh” bằng cách thay động cơ Nhật, chế lại hệ thống điện hoặc nằm phủ bụi trong các garage suốt hàng chục năm.

Trên thực tế, BMW cổ là dòng xe rất khó phục dựng. Những hệ thống cơ khí đặc trưng của Đức đòi hỏi tay nghề cao và sự am hiểu sâu về xe châu Âu đời cũ. Chỉ riêng việc tìm đúng một chi tiết nguyên bản cũng có thể mất hàng tháng, thậm chí hàng năm trời.

Trong bối cảnh xe hiện đại ngày càng phổ biến, thú chơi BMW cổ từng bị xem là quá tốn kém và nhiều rủi ro. Chính điều đó khiến số lượng BMW cổ còn tồn tại nguyên bản tại Việt Nam hiện nay trở nên hiếm hoi.

Động cơ BMW M30 I6 của thập niên 1960-1970 với hiệu suất sao, nhiều chi tiết cơ khí thuần túy luôn khiến cho người chơi và kỹ sư bảo dưỡng phải “đau đầu”. Ảnh: BMW

Sự hồi sinh của BMW cổ tại Việt Nam

Khoảng mười năm trở lại đây, cộng đồng chơi BMW cổ tại Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Nhiều người trẻ bắt đầu tìm kiếm những mẫu BMW đời cũ để phục dựng, không chỉ vì giá trị sưu tầm mà còn bởi vẻ đẹp cơ khí cổ điển mà xe hiện đại khó có thể mang lại.

Một trong những câu chuyện gây chú ý nhất trong năm 2025 là hành trình của một chiếc BMW E34 sản xuất ở thập niên 1980 thuộc dòng bán cổ điển đã rong ruổi qua nhiều cung đường Việt Nam, Lào và đến tận Shangrila (Trung Quốc) với hơn 6.000 km. Hình ảnh chiếc sedan Đức 40 năm tuổi xuất hiện giữa núi tuyết và những cung đường biên giới đã khiến nhiều người bất ngờ.

Hành trình ấy cho thấy những chiếc BMW cổ không chỉ còn là món đồ trưng bày, mà vẫn có thể tiếp tục sống, tiếp tục lăn bánh như cách chúng từng được tạo ra.

Quan trọng hơn, những người chơi BMW cổ hiện nay đang đóng vai trò như những “người gìn giữ di sản giao thông”. Họ chấp nhận bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và chi phí hàng tỷ đồng để phục dựng từng chiếc xe theo hướng nguyên bản nhất có thể, nhằm giữ lại một phần ký ức cơ khí của thế giới ô tô.

Chiếc BMW E34 cùng những chiếc ô tô cổ của Việt Nam tham gia hành trình du hành quốc tế Việt Nam, Lào và Shangrila (Trung Quốc) trong năm 2025 với quãng đường hơn 6.000 km. Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy

Trong thời đại xe điện và công nghệ thông minh phát triển mạnh mẽ, những chiếc xe cổ nói chung và ô tô BMW cổ lại càng trở nên đặc biệt. Đó không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là ký ức về một thời kỳ mà ô tô được tạo ra bằng cảm xúc, tiếng động cơ và sự tinh xảo trong cơ khí.

Dù cộng đồng chơi BMW cổ tại Việt Nam chưa lớn, nhưng chính sự bền bỉ thầm lặng của những người yêu xe đang giúp các mẫu xe từng bị quên lãng có cơ hội hồi sinh.

Nhiều người hy vọng trong tương lai sẽ có thêm những chiếc BMW cổ được phục dựng đúng nguyên bản, tiếp tục xuất hiện trên đường phố Việt Nam như những “di sản chuyển động”. Bởi phía sau mỗi chiếc xe không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp cơ khí đã vượt qua thử thách của thời gian.

Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, có lẽ đã đến lúc Việt Nam cần nghĩ đến việc xây dựng những bảo tàng giao thông đúng nghĩa, nơi lưu giữ không chỉ những chiếc xe được xem là di sản, mà còn cả ký ức, dấu ấn và vẻ đẹp cơ khí của một thế kỷ đã qua, trước khi tất cả dần biến mất theo thời gian.

BMW E9, chiếc xe hai cửa hạng sang nổi tiếng của BMW sản xuất ở cuối thập niên 1960 được người chơi tại Việt Nam phục dựng trở lại nguyên bản. Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy

