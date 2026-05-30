Thị trường xe thể thao hiệu năng cao đã qua sử dụng tại Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều những chiếc xe được cá nhân hóa ở mức độ sâu. Thay vì giữ nguyên bản như khi xuất xưởng, không ít chủ xe sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng cùng nhiều năm theo đuổi các dự án nâng cấp nhằm tạo nên một chiếc xe mang dấu ấn riêng.

Trong giới chơi xe, những chiếc xe như vậy thường được xem là hàng sưu tầm. Giá trị của chúng không chỉ nằm ở thương hiệu hay đời xe, mà còn đến từ chi phí đầu tư, độ hiếm của linh kiện và công sức hoàn thiện trong thời gian dài.

Chiếc Nissan GT-R R35 đời 2009 đang được một showroom xe sang cũ tại Hà Nội chào bán với mức giá hơn 15 tỷ đồng là trường hợp tiêu biểu.

Nếu nhìn đơn thuần theo năm sản xuất, đây là một chiếc xe đã hơn 15 năm tuổi. Tuy nhiên, mức giá chào bán của xe lại ngang ngửa nhiều mẫu xe sang hoặc siêu xe đời mới trên thị trường hiện nay.

Từ bên ngoài, chiếc GT-R gây chú ý với lớp sơn đen bóng còn giữ được tình trạng khá tốt. Các chi tiết thân vỏ cho thấy độ hoàn thiện cao, bề mặt sơn phản chiếu rõ nét và không xuất hiện dấu hiệu xuống cấp đáng kể.

Thiết kế tổng thể vẫn giữ những đường nét đặc trưng của thế hệ GT-R R35 đời đầu với thân xe rộng, phần đầu thấp và dáng coupe hai cửa cơ bắp. Bộ mâm kích thước lớn sơn đen kết hợp cùm phanh màu đỏ tạo nên diện mạo đậm chất xe hiệu năng cao. Cản trước cùng nhiều chi tiết khí động học cũng được tinh chỉnh theo hướng thể thao hơn nguyên bản.

Nội thất sử dụng tông màu đen chủ đạo, ghế da thể thao nguyên bản GT-R còn tương đối đẹp, ít dấu hiệu hao mòn. Xe được bổ sung dây đai an toàn thể thao màu đỏ, tăng tính cá tính và định hướng hiệu năng. Khu vực táp-lô, vô-lăng, cụm điều khiển trung tâm và các chi tiết ốp nội thất vẫn giữ được sự đồng bộ.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất của chiếc xe lại nằm bên dưới lớp vỏ quen thuộc đó.

Theo thông tin từ showroom chào bán, chiếc GT-R này đã trải qua quá trình nâng cấp kéo dài hơn 3 năm với tổng chi phí đầu tư gần 5 tỷ đồng. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nếu tính toàn bộ các khoản phát sinh trong quá trình hoàn thiện.

Khối động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.8L nguyên bản vốn sản sinh khoảng 480 mã lực trên GT-R R35 đời đầu đã được nâng cấp toàn diện để đạt công suất hơn 1.500 mã lực.

Để chạm tới ngưỡng sức mạnh này, gần như toàn bộ hệ thống vận hành phải được can thiệp sâu, từ tăng áp, hệ thống nạp, hệ thống nhiên liệu, làm mát cho tới các chi tiết bên trong động cơ. Đi kèm đó là việc gia cố hệ truyền động để chịu được lượng mô-men xoắn khổng lồ sinh ra từ khối động cơ đã nâng cấp.

Chủ xe cũng đầu tư toàn bộ dàn gầm theo cấu hình Nismo với hàng loạt linh kiện hiệu năng cao. Đây là bộ phận chuyên phát triển xe đua và các phiên bản hiệu suất cao của Nissan, vốn được giới chơi GT-R đánh giá rất cao.

Trong cộng đồng sử dụng GT-R trên thế giới, việc nâng công suất lên khoảng 800-1.000 mã lực đã được xem là một dự án tốn kém. Đưa chiếc xe vượt ngưỡng 1.500 mã lực đòi hỏi mức đầu tư lớn hơn rất nhiều do phải bảo đảm sự đồng bộ giữa động cơ, hộp số, hệ thống treo, phanh và khả năng làm mát.

Chính vì vậy, giá trị của chiếc xe hiện nay không còn nằm ở tuổi đời 2009 mà chủ yếu đến từ quy mô đầu tư cũng như mức độ hoàn thiện của dự án.

So với mặt bằng chung trên thị trường, mức giá hơn 15 tỷ đồng của chiếc GT-R này cao hơn đáng kể những chiếc GT-R R35 cùng đời còn nguyên bản hoặc chỉ nâng cấp nhẹ. Nhiều xe cùng đời hiện được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể, tùy tình trạng sử dụng và lịch sử bảo dưỡng.

Tuy nhiên, giới chơi xe lâu năm thường nhìn nhận những trường hợp như vậy theo cách khác. Đối với các dự án độ quy mô lớn, đặc biệt là những chiếc xe được hoàn thiện trong nhiều năm với linh kiện danh tiếng, giá trị sưu tầm đôi khi quan trọng hơn tuổi đời hay giá trị khấu hao thông thường.

Với hơn 15 tỷ đồng, người mua hiện nay có thể lựa chọn nhiều mẫu xe sang và xe thể thao đời mới. Mức ngân sách này đủ để tiếp cận các phiên bản cao cấp của Range Rover, Mercedes-Benz S-Class hay Porsche 911 mới. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, đây cũng là tầm tiền của không ít mẫu siêu xe đến từ Lamborghini, McLaren hoặc Audi R8.

