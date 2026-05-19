Với nhiều người yêu xe, không có gì thú vị hơn việc mua được một mẫu xe cũ, ô tô cổ mang đậm dấu ấn hoài niệm với giá rẻ, vừa tận hưởng cảm giác cầm lái khác biệt vừa kỳ vọng chiếc xe tăng giá theo thời gian.

Điều đáng chú ý là giấc mơ này hiện không quá xa vời. Theo các chuyên gia của Autotrader, thị trường xe cũ hiện vẫn còn nhiều mẫu xe từ thập niên 1980, 1990 đến giữa những năm 2000 có giá dưới 5.000 bảng Anh (khoảng 170 triệu đồng) nhưng sở hữu tiềm năng trở thành “xe cổ tương lai”.

Không chỉ mang phong cách thiết kế đặc trưng của từng thời kỳ, nhiều mẫu xe còn được đánh giá cao nhờ cảm giác lái thú vị, công nghệ tiên phong hoặc mức độ hiếm dần theo thời gian. Một số dòng xe mui trần trong danh sách thậm chí đang bắt đầu tăng giá tại châu Âu.

Dưới đây là 10 mẫu xe được Autotrader đánh giá có tiềm năng trở thành xe sưu tầm trong tương lai, cùng những lời khuyên dành cho người mua xe cũ.

Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor

Mẫu roadster mui xếp cứng này được xem là một biểu tượng cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 khi kết hợp giữa sự sang trọng với công nghệ mui kim loại đóng mở điện tiên phong thời bấy giờ.

Điểm đặc biệt của SLK 230 Kompressor nằm ở cảm giác “hai xe trong một”. Khi đóng mui, xe mang dáng dấp coupe sang trọng; còn khi hạ mui, chiếc xe biến thành roadster thể thao đầy cảm xúc mà vẫn giữ được sự êm ái và tiện nghi đặc trưng của Mercedes-Benz.

BMW Z4 SMG

Phiên bản Z4 sử dụng hộp số bán tự động SMG từng gây tranh cãi nhưng hiện lại được nhiều người chơi xe chú ý nhờ cá tính rất riêng.

Chiếc roadster này kết hợp kiểu dáng thể thao với động cơ 6 xi-lanh trứ danh của BMW, mang lại trải nghiệm lái giàu cảm xúc. Theo Autotrader, đây là mẫu xe dành cho những người chấp nhận sự “khác thường” của hộp số SMG để đổi lấy cảm giác lái đặc trưng mà ít mẫu xe hiện đại còn giữ được.

Jaguar XK

Jaguar XK được lựa chọn nhờ phong cách grand tourer sang trọng cùng động cơ mạnh mẽ và nội thất cao cấp.

Mẫu coupe/mui trần này mang đến cảm giác vận hành nhẹ nhàng, êm ái nhưng vẫn đủ sức tạo khác biệt mỗi khi xuất hiện trên phố.

Autotrader đánh giá Jaguar XK phù hợp cho cả những hành trình đường dài lẫn nhu cầu sưu tầm nhờ thiết kế mang đậm chất Anh quốc.

Toyota Supra

Dù phiên bản số sàn luôn được giới chơi xe săn đón, các biến thể số tự động của Supra hiện vẫn có giá “mềm” hơn đáng kể.

Theo Autotrader, điều này tạo ra cơ hội cho những người muốn sở hữu một mẫu xe thể thao Nhật Bản mang tính biểu tượng nhưng không muốn bỏ ra số tiền quá lớn.

Dù không được đánh giá cao bằng bản số sàn, Supra số tự động vẫn giữ được khả năng vận hành mượt mà và phù hợp sử dụng hàng ngày.

Mazda MX-5 Powershift

Các phiên bản số tự động của Mazda MX-5 hiện có giá khá hấp dẫn do nhiều người chơi xe truyền thống thường ưu tiên xe số sàn.

Tuy nhiên, theo Autotrader, điều đó không làm mất đi trải nghiệm lái thú vị vốn là “đặc sản” của MX-5. Xe vẫn mang đến cảm giác lái mui trần nhẹ nhàng, vui vẻ cùng độ tin cậy cao, chỉ khác ở việc phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Jaguar XJ

Jaguar XJ là mẫu sedan cổ điển hội tụ nhiều yếu tố như sang trọng, tốc độ và sự danh giá nhưng hiện có giá tiếp cận khá thấp.

Theo giới chuyên môn, đây là mẫu xe mang lại cảm giác “quý tộc Anh” rất đặc trưng với khả năng vận hành êm ái và khoang cabin giàu chất cổ điển.

Dù chi phí sử dụng không hề rẻ, Jaguar XJ vẫn được xem là lựa chọn hấp dẫn với người thích sedan hạng sang kiểu cũ.

Smart Roadster

Mẫu roadster cỡ nhỏ của Smart từng bị chê vì hộp số tự động chuyển số chậm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây lại là chiếc xe thú vị hơn nhiều so với danh tiếng của nó.

Khi đã vận hành ổn định, Smart Roadster cho cảm giác lái lanh lẹ, hệ thống lái chính xác và khả năng ôm cua ấn tượng nhờ trọng lượng nhẹ.

Thiết kế nhỏ gọn cùng phong cách khác biệt cũng khiến mẫu xe này ngày càng được giới sưu tầm chú ý.

Audi TT 3.2 DSG

Đây là một trong những mẫu xe đầu tiên trên thế giới sử dụng hộp số ly hợp kép DSG trên xe thương mại.

Theo Autotrader, Audi TT 3.2 DSG không chỉ là mẫu xe đẹp về thiết kế mà còn mang ý nghĩa lịch sử với ngành công nghiệp ô tô.

Công nghệ DSG trên mẫu xe này đã mở đường cho xu hướng hộp số ly hợp kép phát triển mạnh trong nhiều năm sau đó.

Bên cạnh giá trị công nghệ, TT thế hệ đầu tiên còn được xem là biểu tượng thiết kế của đầu những năm 2000 với kiểu dáng bo tròn đặc trưng.

Chrysler Crossfire

Chrysler Crossfire là sản phẩm ra đời trong giai đoạn hợp tác giữa Daimler và Chrysler, sử dụng nền tảng của Mercedes SLK nhưng mang phong cách thiết kế hoàn toàn khác biệt.

Xe sở hữu kiểu dáng mang hơi hướng art deco khá lạ mắt, tạo cảm giác khác biệt so với nhiều mẫu mui trần Đức cùng thời.

Theo Autotrader, chính sự “dị” này lại là yếu tố giúp Crossfire có tiềm năng trở thành xe sưu tầm trong tương lai.

Mercedes-Benz 190

Mercedes 190 là một biểu tượng của thập niên 1980, được thiết kế bởi huyền thoại Bruno Sacco và nổi tiếng nhờ chất lượng chế tạo bền bỉ.

Mẫu sedan này kết hợp giữa vẻ ngoài thanh lịch, tối giản với cảm giác chắc chắn đặc trưng của xe Đức đời cũ. Dù đã nhiều thập kỷ trôi qua, Mercedes 190 vẫn được đánh giá cao nhờ độ bền cơ khí và cảm giác lái đầm chắc mà nhiều mẫu xe hiện đại khó tái hiện.

Dan Trent, biên tập viên mảng đánh giá xe của Autotrader, cho rằng khi mua các mẫu xe cũ có tiềm năng sưu tầm, người dùng cần đặc biệt chú ý tới lịch sử bảo dưỡng và tình trạng đăng kiểm.

Theo ông, đây là những yếu tố phản ánh rõ chiếc xe đã được chủ cũ chăm sóc tốt tới đâu. Ngoài ra, người mua cũng nên tìm hiểu trước chi phí thuế, bảo hiểm và phụ tùng thay thế vì mức phí có thể khác biệt đáng kể tùy năm sản xuất và tình trạng xe.

Autotrader cho rằng điều hấp dẫn nhất của những mẫu xe này nằm ở việc người mua không chỉ sở hữu một phương tiện di chuyển, mà còn nắm giữ một phần ký ức của ngành công nghiệp ô tô trong giai đoạn thiết kế và cảm xúc lái xe còn mang nhiều cá tính riêng biệt.

Theo Dailymail

