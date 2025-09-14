Chiều nay (14/9), trên Quốc lộ 55 đoạn qua phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ), một xe tải chở hải sản bất ngờ mất lái, lật nghiêng bên đường khiến một phụ nữ tử vong, hai người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h, xe tải biển số 86C-137.xx do tài xế D.V.H. (37 tuổi) điều khiển, chở theo hai người phụ nữ, lưu thông theo hướng TPHCM - Lâm Đồng.

Khi đến Km73+700, đoạn trước chợ Cam Bình, xe tải bất ngờ mất lái, lật nghiêng và trượt dài vào lề đường.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ 31 tuổi tử vong trong cabin. Tài xế và người phụ nữ còn lại bị thương.

Chiếc xe tải lật nghiêng tại hiện trường. Ảnh: NDCC

Tại hiện trường, nhiều bao tải chứa hải sản (sò lông) sau thùng xe tràn xuống, vương vãi trên mặt đường.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Phước Hội (Lâm Đồng) phối hợp cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.