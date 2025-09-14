Khoảng 5h30 sáng nay (14/9), trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Sưng Soan

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh N.V.P. (23 tuổi, trú xã Hàm Tân, Lâm Đồng) cùng anh B.M.Đ. (24 tuổi, ngụ Cà Mau) đi xe máy số 69AM-140.xx (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên Quốc lộ 1.

Khi đến Km1596 đoạn qua xã Vĩnh Hảo, xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với xe bồn biển số 35C-052.xx do anh L.V.D. (45 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang rẽ vào Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Hậu quả, anh P. và anh Đ. ngã xuống đường và bị xe bồn cán tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm lọt dưới gầm xe bồn, hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Công an địa phương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.