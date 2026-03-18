Thái Nguyên:

Sáng 18/3, tại Thái Nguyên xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải chở đất và ô tô đưa đón học sinh, khiến phương tiện chở học sinh bị đẩy đi hàng chục mét.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 6h50 cùng ngày trên tuyến đường nối Quốc lộ 37 với đường tỉnh 269B, theo hướng từ xã Tân Thành đi Cầu Mây.

Sau cú va chạm, phần đuôi xe ô tô chở học sinh bị hư hỏng nặng. Ảnh: Hà Thanh

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô (loại 24 chỗ) đang dừng sát lề đường để đón học sinh thì bất ngờ bị một xe tải mang biển kiểm soát 20H-048.04, lưu thông cùng chiều từ phía sau, lao tới đâm mạnh. Cú va chạm khiến xe chở học sinh bị đẩy về phía trước khoảng 30–40m.

Trên xe lúc đó có hơn 10 học sinh. Vụ tai nạn khiến các em hoảng loạn. Một em ngồi phía sau bị xây xước và đã được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị. Một số em khác cũng bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường, phần đuôi xe ô tô bị hư hỏng nặng, trong khi xe tải bị vỡ kính chắn gió. Tuyến đường xảy ra tai nạn là đường liên xã, được chia thành hai làn xe và không có vỉa hè.

Phần kính chắn gió xe tải bị vỡ, xuất hiện nhiều vết nứt. Ảnh: Hà Thanh

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.