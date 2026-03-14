Khoảng 19h ngày 14/3, ông Nguyễn Ngọc M. (SN 1971, trú Gia Lai) lái xe đầu kéo BKS 77F-006.xx kéo rơ-moóc 77R-016.xx trên đường tránh Quốc lộ 1. Khi đến Km570, đoạn qua phường Sông Trí (Hà Tĩnh), xe bất ngờ lật nghiêng bên đường.

Sau tai nạn, tài xế Nguyễn Ngọc M. tử vong, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Vũng Áng đến hiện trường dập lửa, khống chế đám cháy sau khoảng 20 phút.

Theo Cảnh sát PCCC, bước đầu xác định tài xế tự gây tai nạn khiến xe lật bên đường.

Công an phường Sông Trí đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.