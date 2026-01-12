Khoảng 9h ngày 12/1, xe container BKS 99C – 077.53 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh theo hướng Bắc - Nam. Khi đi đến Km577+800, xe container va chạm liên hoàn với ô tô con mang BKS 38A – 580.97, xe ô tô tải mang BKS 29E – 350.40 và xe khách mang BKS 17B – 012.66, đều di chuyển cùng chiều phía trước.

Ô tô con mắc kẹt dưới gầm xe tải sau tai nạn liên hoàn. Ảnh: V.Đ

Sau tai nạn liên hoàn, ô tô con bị dồn ép, mắc kẹt dưới gầm xe tải BKS 29E - 350.40. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô con có 3 người.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.Đ

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp với người dân tiếp cận hiện trường, đưa 2 người trên ô tô con đi cấp cứu. Đến khoảng 10h cùng ngày, một nạn nhân đi trên ô tô con vẫn còn mắc kẹt dưới gầm xe tải.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: CTV

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng giao thông và triển khai công tác cứu hộ. Xe cứu hộ giao thông được huy động tới hiện trường để ''giải cứu'' ô tô con. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân còn lại đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

