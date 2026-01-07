Chiều 7/1, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nhiều km vào giờ cao điểm.

Nhiều phương tiện hư hỏng sau tai nạn liên hoàn. Ảnh: T.K

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, các phương tiện lưu thông cùng chiều theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi đến đoạn gần cầu Long Thành, đoạn qua phường Long Phước (TPHCM), 5 ô tô bất ngờ va chạm liên hoàn.

Cú tông mạnh khiến các phương tiện "dồn toa" trên cao tốc, nhiều xe bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.K

5 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: T.K

Tại hiện trường, cả 5 ô tô đều bị móp méo phần đầu và đuôi, mảnh vỡ từ thân xe, kính chắn gió văng trên mặt đường. Các phương tiện bị tai nạn nằm chắn một làn đường bên trong, khiến các xe phía sau buộc phải giảm tốc, di chuyển chậm.

Bước đầu, vụ tai nạn chưa ghi nhận thương vong về người. Tuy nhiên, giao thông qua khu vực ùn tắc khoảng 4km.

Nhận được tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phối hợp lực lượng tuần đường nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.