Khoảng 9h ngày 12/1, xe container BKS 99C – 077.53 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh theo hướng Bắc - Nam. Khi đi đến Km577+800, xe container va chạm liên hoàn với ô tô con mang BKS 38A – 580.97, xe ô tô tải mang BKS 29E – 350.40 và xe khách mang BKS 17B – 012.66, đều di chuyển cùng chiều phía trước.

Ô tô con mắc kẹt dưới gầm xe tải sau tai nạn liên hoàn. Ảnh: V.Đ

Sau tai nạn liên hoàn, ô tô con bị dồn ép, mắc kẹt dưới gầm xe tải BKS 29E - 350.40. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô con có 4 người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và triển khai công tác cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng các trang thiết bị chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.Đ

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực để trực tiếp giải cứu 3 nạn nhân đầu tiên đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 10h10 cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người bị thương còn lại mắc kẹt trong xe.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: CTV

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

