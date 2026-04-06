Trưa 6/4, lãnh đạo UBND xã Quế Sơn Trung (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong, nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, ô tô con biển kiểm soát 43A-875.xx, do ông Trần Văn T. (SN 1994) điều khiển, chở theo ba người khác, lưu thông trên tuyến đường ĐT611.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.T

Khi đến đoạn qua thôn Phước Thành (xã Quế Sơn Trung) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát 92C-136.xx, do ông Nguyễn Văn T. (SN 1974, cùng trú xã Quế Sơn) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến bà M.T.T.H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quế Sơn, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Ba người khác trên ô tô con bị thương được chuyển đến bệnh viện Điện Bàn để tiếp tục điều trị.

Ô tô con biến dạng sau va chạm. Ảnh: T.T

Tại hiện trường, ô tô con bị biến dạng phần đầu, xe tải cũng hư hỏng nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.