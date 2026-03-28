Ngày 28/3, theo thông tin từ Phòng CSGT tỉnh Lạng Sơn, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 22h55 ngày 27/3 tại Km 6+700 quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Nà Pài, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, xe đầu kéo mang BKS: 89H-083.40 kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS: 89RM-00097 đi hướng Hữu Nghị - Hà Nội đã va chạm với ô tô con BKS: 29A-308.63 chạy chiều ngược lại.

Cơ quan công an xác định, xe đầu kéo do anh P.V.Q. (SN 1990, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển; ô tô con do ông L.T.A. (SN 1969, trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, trên xe có vợ ông A. là bà H.L.H. (SN 1970).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.X

Sau tai nạn, vợ chồng ông A. tử vong khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Tại hiện trường, 2 phương tiện liên quan hư hỏng nặng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế xe đầu kéo không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ.

