Ngày 3/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Khoa về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Công an xác định, Trần Văn Khoa là người gây ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26/3 tại xã Lạc Sơn.

Trước đó, vào 7h45 ngày 26/3, tại Km106+450 quốc lộ 12B thuộc địa phận xã Lạc Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo BKS 35C-1172 keo theo sơ mi rơ moóc BKS 35RM - 00275 do Trần Văn Khoa điều khiển theo hướng từ xã Lạc Sơn đi xã Đại Đồng bị lật đổ nghiêng sang trái đè lên 2 xe đi ngược chiều là xe ô tô con BKS: 30A - 233.xx do chị T.T.H. (47 tuổi, trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) và xe mô tô BKS: 28N1- 396.xx do chị B.T.C. (40 tuổi, trú xã Đại Đồng).

Hậu quả vụ tai nạn khiến xe ô tô con và xe mô tô bị đè bẹp, biến dạng, chị H. và chị T. tử vong tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NT

Quá trình điều tra xác định, tài xế Trần Văn Khoa có giấy phép lái xe hạng FC, hiện là lái xe hợp đồng của Công ty TNNHH một thành viên Thương mại và Vận tải Ngọc Dương.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Khoa được giao điểu khiển xe ô tô đầu kéo và kéo theo sơ mi rơ móc trên chở đất di chuyển trên quốc lộ 12B. Khoa không làm chủ được tốc độ, đi không đúng phần đường khiến xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc bị lật đổ về phía bên trái đè lên xe ô tô con và xe mô tô đi phía trước ngược chiều.