Tình huống xảy ra vào khoảng 14 giờ 33 phút chiều 9/2 tại ngã tư đường Khuất Duy Tiến giao Phạm Hùng, Hà Nội. Đây là ngã tư rất lớn khi có tới 10 làn đường, trong đó có 2 làn rẽ trái, 4 làn hỗn hợp và 4 làn đi thẳng.

Theo đoạn video từ camera hành trình trên một chiếc xe tải, thời điểm này, chiếc ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi Outlander di chuyển ở làn thứ 3 để đi thẳng thì bất ngờ chiếc xe tải thùng loại nhỏ từ làn số 5 đã đè vạch liền để xi-nhan rẽ trái, nhưng lại tăng tốc để tạt đầu xe có camera hành trình. Do cả hai xe cùng tăng tốc nên suýt chút nữa xảy ra va chạm. Nhưng may mắn đã không xảy ra nhờ xe Mitsubishi màu đỏ phanh tránh kịp thời.

Ngay sau khi vừa tránh xe tải nhỏ và tăng tốc trở lại theo hướng đi thẳng thì tài xế xe Mitsubishi lại phải phanh gấp vì một xe máy do người đàn ông chở theo vợ con lao tới khá nhanh để rẽ trái. Chiếc xe máy cũng giật mình phanh gấp dẫn đến cả 3 người cùng ngã ra đường.

Qua đoạn video trên có thể thấy ngoài việc xe con và xe tải cùng đè vạch liền thì chiếc xe tải còn thêm lỗi đã rẽ thiếu quan sát, tạt đầu xe con. Đây là thói quen khá nguy hiểm của không ít tài xế ô tô và rất dễ dẫn đến va chạm nếu duy trì thói quen này ở các làn đường hỗn hợp.

Bên cạnh đó, người lái xe máy cũng thiếu quan sát trong quá trình rẽ trái và chỉ gặp may mắn khi cả hai đều chủ động phanh. Tuy nhiên, người đi xe máy cần lưu tâm rút kinh nghiệm nên tránh hoàn toàn việc tạt đầu ô tô bởi rủi do sẽ rất lớn do mức độ an toàn giữa hai phương tiện chênh lệch nhau và phần thiệt bao giờ cũng ở loại xe nhỏ hơn.

Nguồn video: Nguyễn Hữu Xuân

