Trên thị trường ô tô cũ, những mẫu xe SUV đời sâu có giá chỉ từ 200-300 triệu đồng vẫn luôn được người tiêu dùng quan tâm. Dù đã có tuổi đời từ 15-30 năm, những mẫu xe này vẫn hấp dẫn nhờ khung gầm chắc chắn, động cơ bền bỉ, khả năng vận hành đa dụng và chi phí sử dụng hợp lý.

Trong phân khúc này, các mẫu xe như Toyota Land Cruiser LJ79, Mitsubishi Pajero V45, Ford Everest hay Mitsubishi Pajero Sport vẫn xuất hiện khá nhiều trên các sàn giao dịch xe cũ, hướng tới những người cần một chiếc SUV thực dụng hoặc đam mê off-road.

Mitsubishi Pajero V45 2005

Chiếc Mitsubishi Pajero V45 sản xuất năm 2005 đang được chị Hoàng Lan, người chuyên mua bán, trao đổi ô tô cũ- độc lạ ở Tề Lỗ (Phú Thọ) chào giá hơn 200 triệu đồng. Theo thông tin đăng tải, đây là xe thanh lý của cơ quan nhà nước, đầy đủ giấy tờ pháp lý, đã được sơn dọn lại, bảo dưỡng toàn bộ phần máy và gầm, điều hòa hoạt động tốt, nội thất sạch sẽ, sẵn sàng sử dụng.

Qua hình ảnh, chiếc xe có ngoại thất màu đen còn khá đều màu sau khi làm lại, cản trước, hốc bánh và bộ mâm off-road vẫn giữ phong cách khỏe khoắn đặc trưng của Pajero thế hệ V45. Khoảng sáng gầm lớn cùng bộ lốp địa hình giúp chiếc SUV này phù hợp với các cung đường xấu.

Mitsubishi Pajero V45 2005. Ảnh: Lan/Chợ ô tô miền Bắc

Pajero V45 thuộc nhóm SUV khung rời (body-on-frame), nổi tiếng với hệ dẫn động hai cầu Super Select 4WD cho phép chuyển đổi chế độ dẫn động linh hoạt. Xe sử dụng động cơ xăng V6 hoặc diesel tùy phiên bản, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động, nổi tiếng về độ bền và khả năng leo dốc.

Ưu điểm lớn nhất của Pajero V45 là hệ dẫn động 4WD đáng tin cậy, khung gầm chắc chắn, khả năng off-road tốt và phụ tùng tương đối dễ tìm.

Tuy nhiên, tuổi đời cao khiến xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn các mẫu SUV hiện đại, đồng thời một số chi tiết cao su, hệ thống treo hoặc điện có thể cần được thay thế nếu chưa được bảo dưỡng kỹ.

Ford Everest 2009

Một chiếc Ford Everest Limited sản xuất năm 2009 cũng đang được anh Trịnh Văn Đoàn ở Hải Dương, nay là Hải Phòng rao bán với mức giá 255 triệu đồng. Theo người bán, xe thuộc bản 8 chỗ, sử dụng động cơ diesel kết hợp hộp số tự động, vừa hoàn thành đăng kiểm và đạt mức khí thải cao nhất theo quy định hiện hành.

Quan sát hình ảnh, chiếc Everest sở hữu ngoại thất màu ghi xám còn khá bóng, thân xe ít dấu hiệu xuống cấp, bộ mâm nguyên bản, bệ bước chân và gương mạ crôm vẫn còn đầy đủ. Nội thất không được công bố chi tiết nhưng ngoại thất cho thấy xe được giữ gìn khá cẩn thận.

Ford Everest 2009. Ảnh: Quốc Đoan

Everest đời này sử dụng động cơ diesel tăng áp dung tích 2.5L, nổi tiếng về độ bền, mô-men xoắn lớn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo người bán, mức tiêu hao chỉ khoảng 7 lít/100 km khi vận hành đường trường. Xe được trang bị hộp số tự động, hệ thống điều hòa hai vùng, hàng ghế thứ ba đủ cho 8 người cùng nhiều tiện nghi phổ biến ở thời điểm ra mắt.

Ưu điểm của Everest 2009 nằm ở không gian rộng rãi, động cơ diesel bền bỉ, khả năng chạy đường dài tốt và chi phí nhiên liệu thấp. Điểm hạn chế là khả năng cách âm chưa thực sự nổi bật, cảm giác lái còn thiên về sự chắc chắn hơn là êm ái.

Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT 2011

Chiếc Mitsubishi Pajero Sport sản xuất năm 2011 được anh Nguyễn Hoài Sơn ở Hà Nội chào bán với mức giá xấp xỉ 300 triệu đồng. Theo thông tin đăng tải, xe đã vận hành khoảng 167.000 km, sử dụng động cơ diesel 4D56, trang bị hai dàn điều hòa, màn hình Android, hệ thống khởi động nút bấm Start/Stop nâng cấp. Người bán cũng cho biết thân vỏ còn đẹp và trần xe vẫn giữ lớp nilon nguyên bản.

Qua hình ảnh, chiếc SUV có ngoại thất màu nâu ánh đồng khá bắt mắt, nước sơn còn bóng, các khe hở thân vỏ đều, đèn pha, lưới tản nhiệt và bộ mâm hợp kim vẫn giữ thiết kế nguyên bản. Tổng thể xe mang dáng vẻ hiện đại hơn đáng kể so với các mẫu Pajero đời cũ.

Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT 2011. Ảnh: Nguyễn Hoài Sơn

Pajero Sport 2011 sử dụng động cơ diesel 2.5L 4D56 tăng áp - một trong những động cơ được đánh giá cao về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Mitsubishi. Phiên bản số tự động phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày, đồng thời vẫn duy trì khả năng vận hành trên địa hình khó nhờ khoảng sáng gầm lớn.

Ưu điểm của mẫu xe này là động cơ bền, tiết kiệm nhiên liệu, khoang cabin rộng, điều hòa làm mát tốt và chi phí bảo dưỡng không quá cao.

Hạn chế là khả năng tăng tốc không quá mạnh, hộp số tự động đời cũ phản hồi chậm hơn các dòng SUV thế hệ mới, đồng thời hệ thống giải trí nguyên bản khá đơn giản nếu chưa được nâng cấp.

Toyota Land Cruiser LJ79 1995

Chiếc Toyota Land Cruiser LJ79 sản xuất năm 1995 cũng được chị Hoàng Lan, người chuyên mua bán, trao đổi ô tô cũ- độc lạ ở Tề Lỗ (Phú Thọ) chào bán với giá hơn 200 triệu đồng. Theo người bán, xe sử dụng động cơ diesel 3L dung tích 2.8L đi kèm hộp số sàn, vừa đăng kiểm, máy và gầm hoạt động tốt. Xe còn được lắp thêm tời cơ cùng nhiều trang bị phục vụ off-road như giảm xóc và phụ kiện chuyên dụng.

Toyota Land Cruiser LJ79 1995. Ảnh: Lan/Chợ xe miền Bắc

Quan sát hình ảnh, chiếc Land Cruiser có ngoại thất màu trắng, thân xe vuông vức đặc trưng của các dòng Land Cruiser thập niên 1990. Cản thép, bộ lốp gai lớn, khoảng sáng gầm cao cùng tời trước cho thấy xe đã được nâng cấp phục vụ địa hình. Dù đã gần 30 năm tuổi, tổng thể ngoại thất vẫn khá cứng cáp.

Land Cruiser LJ79 sử dụng khung gầm rời, hệ dẫn động hai cầu bán thời gian cùng động cơ diesel 2.8L hút khí tự nhiên nổi tiếng về độ bền. Đây là dòng xe được nhiều người chơi xe địa hình đánh giá cao nhờ kết cấu cơ khí đơn giản, ít hỏng vặt và dễ sửa chữa.

Ưu điểm lớn nhất của Land Cruiser LJ79 là khả năng vượt địa hình rất tốt, độ bền cơ khí cao và giá trị sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, do tuổi đời lớn, xe có ít tiện nghi, khả năng cách âm hạn chế, vận hành trên đường nhựa không êm ái bằng các mẫu SUV hiện đại, đồng thời tốc độ và khả năng tăng tốc cũng chỉ ở mức vừa phải.

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