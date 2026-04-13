Mùa hè, khi nhiệt độ ngoài trời có thể chạm ngưỡng 40-45°C, ô tô dễ “đổ bệnh” giữa đường. Nguy cơ này càng rõ rệt với những chiếc xe cũ đã lăn bánh lâu năm, khi nhiều chi tiết bắt đầu xuống cấp theo thời gian.

Ô tô "nằm đường" giữa mùa hè không chỉ gây gián đoạn hành trình, tiêu tốn thời gian mà còn tạo áp lực, mệt mỏi cho tài xế và hành khách.

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển thương mại ô tô Đại Linh (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, ô tô là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhưng nhiều bộ phận "già" đi theo thời gian. Nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, xe có thể “nằm đường” vì những nguyên nhân rất đơn giản.

"Vào mùa hè, xế cưng cũng cần được quan tâm và chăm sóc đặc biệt so với mùa lạnh. Lý do là vào mùa nắng nóng nhất là tại miền Bắc, khi nền nhiệt tăng cao kèm độ ẩm lớn và những cơn mưa bất chợt, ô tô phải vận hành trong điều kiện khắc nghiệt hơn hẳn, kéo theo nguy cơ phát sinh nhiều hỏng hóc", kỹ sư Đại nói.

Chính vì vậy, theo kỹ sư Đại, giai đoạn đầu mùa nóng như hiện nay được xem là “thời điểm vàng” để chủ xe chủ động kiểm tra, bảo dưỡng toàn diện, giúp phương tiện duy trì trạng thái vận hành ổn định và hạn chế tối đa rủi ro gặp sự cố giữa trời nắng gắt.

Đầu hè là "thời điểm vàng" để đưa xe cũ đi kiểm tra, bảo dưỡng một số hạng mục trước khi đối mặt với mùa nắng nóng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Kỹ sư Lê Hồng Đại cũng chỉ ra một số chi tiết, bộ phận quan trọng mà chủ xe cần kiểm tra và bão dưỡng kỹ ngay đầu mùa nóng như sau:

Hệ thống điều hoà, lọc gió

Điều hòa ô tô là bộ phận không thể thiếu trong những ngày nắng nóng. Điều hoà không chỉ giúp đảm bảo sức khoẻ và thoải mái của tài xế và hành khách mà còn giúp bảo vệ các bộ phận nội thất, đồ đạc trên xe. Tuy nhiên, nếu không được bảo dưỡng đúng cách có thể khiến điều hòa yếu, kêu to, không mát, bốc mùi khó chịu, thậm chí “xịt ga” giữa đường.

Vì vậy, ngay từ đầu mùa hè, chủ xe nên đưa xe đến gara uy tín để kiểm tra các hạng mục như quạt gió, áp suất gas, dầu máy nén và dàn nóng/lạnh. Đồng thời, cần vệ sinh lọc gió và thay thế định kỳ để hạn chế bụi bẩn và mùi hôi trong khoang xe.

Hệ thống làm mát

Nắng nóng mùa hè khiến nhiệt độ động cơ tăng cao, buộc hệ thống làm mát phải hoạt động với cường độ lớn hơn bình thường. Khi đó, nước làm mát dễ bị hao hụt hoặc sôi, làm gia tăng nguy cơ quá nhiệt. Đây là nguyên nhân phổ biến dẫn tới giảm hiệu suất, chết máy, thậm chí hư hỏng nghiêm trọng động cơ.

Để hạn chế rủi ro, chủ xe nên thường xuyên kiểm tra mực nước làm mát tại bình nước phụ, rà soát các đường ống, mối nối trước mỗi hành trình. Việc sử dụng dung dịch làm mát chuyên dụng (màu xanh hoặc hồng) là cần thiết để đảm bảo khả năng tản nhiệt và chống đóng cặn, đồng thời tối đa sử dụng nước lọc, nước khoáng để làm mát.

Lốp xe

Lốp là bộ phận duy nhất tiếp xúc mặt đường và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vào mùa hè, khi nhiệt độ mặt đường có thể vượt 70°C. Nắng nóng kết hợp ma sát liên tục khiến áp suất lốp tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ phồng rộp, nổ lốp bất ngờ.

Vì vậy, tài xế cần kiểm tra lốp thường xuyên, nhất là trước các chuyến đi dài hoặc khi thời tiết nắng gắt; chú ý các dấu hiệu nứt, mòn. Nếu lốp đã quá mòn hoặc sử dụng trên 5 năm, nên thay mới. Đồng thời, tránh bơm lốp quá căng trong mùa nóng để hạn chế rủi ro khi vận hành.

Hệ thống lái, phanh, lốp... cần được kiểm tra, bảo dưỡng định kỹ để đảm bảo vận hành an toàn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Hệ thống phanh

Hệ thống phanh cũng chịu nhiều áp lực trong mùa hè, khi nhiệt độ cao làm tăng nguy cơ quá nhiệt, giảm hiệu quả phanh (hiện tượng “fade phanh”). Điều này có thể khiến quãng đường phanh dài hơn, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn khi vận hành.

Do đó, chủ xe cần kiểm tra định kỳ má phanh, đĩa phanh và mức dầu phanh; chú ý các dấu hiệu như tiếng kêu bất thường, phanh kém ăn hoặc rung khi đạp phanh. Nếu phát hiện hao mòn hoặc bất thường, cần thay thế, bảo dưỡng kịp thời để đảm bảo khả năng vận hành ổn định và an toàn trong điều kiện nắng nóng.

Ắc quy

Ắc quy ô tô dễ “hỏng âm thầm” trong mùa nóng khi nhiệt độ cao làm tăng tốc phản ứng hóa học, dẫn đến sụt điện áp, khó khởi động, thậm chí chập cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy xe.

Do đó, chủ xe cần kiểm tra định kỳ, đặc biệt là các đầu cực và mối nối, trong đó lưu ý dấu hiệu ăn mòn (bột trắng/xanh/đỏ) hoặc rò rỉ. Nếu phát hiện bất thường, nên xử lý ngay hoặc thay ắc quy đúng chủng loại để đảm bảo vận hành ổn định và an toàn.

Cực ắc quy ô tô bị mốc do rò rỉ dung dịch. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dầu nhớt

Không chỉ bôi trơn và giảm mài mòn, dầu nhớt còn đảm nhiệm vai trò làm mát, làm sạch và bảo vệ động cơ. Trong mùa hè, nhiệt độ cao khiến dầu nhanh xuống cấp, suy giảm khả năng bôi trơn, từ đó làm tăng nguy cơ hư hỏng.

Vì vậy, chủ xe cần thường xuyên kiểm tra mức dầu, màu sắc và độ nhớt. Nếu dầu chuyển đen, đặc hoặc hao hụt, nên thay đúng loại theo khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo động cơ vận hành ổn định, bền bỉ trong điều kiện nắng nóng.

Cần gạt mưa và nước rửa kính

Mùa hè thường xuất hiện những cơn mưa bất chợt, khiến cần gạt mưa – bộ phận tưởng chừng đơn giản – trở nên đặc biệt quan trọng đối với tầm nhìn và an toàn. Dưới nắng gắt, lưỡi cao su dễ lão hóa, cong vênh, mất độ đàn hồi, làm giảm hiệu quả làm sạch kính.

Nếu gạt mưa không sạch, để lại vệt hoặc phát ra tiếng kêu khi hoạt động, đó là dấu hiệu cần thay mới. Đồng thời, chủ xe cũng nên kiểm tra và bổ sung nước rửa kính chuyên dụng để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết.

Ngoài các hạng mục kỹ thuật, chuyên gia Lê Hồng Đại khuyến cáo chủ xe nên ưu tiên đỗ xe ở nơi râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp vào mùa hè. Trường hợp buộc phải đỗ ngoài trời, cần sử dụng bạt phủ hoặc tấm chắn nắng để bảo vệ sơn xe, nội thất và giảm nhiệt khoang lái. Đồng thời, có thể hạ hé kính vài cm để lưu thông không khí, hạn chế hiệu ứng “nhà kính” khiến nhiệt độ trong xe tăng cao.

