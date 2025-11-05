XEM CLIP:

Theo người dân tại hiện trường, khoảng 19h40 ngày 5/11, một ô tô tải loại thùng kín (chưa rõ BKS, người điều khiển) lưu thông trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, Hà Nội) đã đâm vào hàng loạt phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn.

"Thời điểm đó, tôi nghe thấy tiếng động lớn, khi chạy ra thì nhìn thấy một ô tô tải lao rất nhanh trong ngõ. Ô tô này quệt trúng 2 xe máy dựng bên đường rồi va phải nhà số 70, tổ 30, ngõ 197 Hoàng Mai. Không dừng lại, ô tô tải tiếp tục đâm trúng một cô gái điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Ninh Bình", nhân chứng kể lại.

Sau khi đâm vào hàng loạt xe trong ngõ 197 Hoàng Mai, ô tô phóng nhanh bỏ chạy.

Cũng theo nhân chứng này, ô tô tải tiếp tục lao nhanh và đâm vào ô tô mang BKS 30E-352.XX, ô tô mang BKS 29K-056.XX cùng 1 xe máy điện đang đỗ ven đường.

"Sau khi đâm vào hàng loạt xe trong ngõ 197 Hoàng Mai, ô tô bỏ chạy về hướng ngõ 92 Mai Động", nam nhân chứng kể lại.

Chỉ tính riêng trong ngõ 197 Hoàng Mai, ô tô tải này đã đâm trúng 4 xe máy và 2 ô tô, đồng thời, làm 1 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Vụ đâm liên hoàn cũng làm vỡ đèn, gạch ốp lát của một số nhà dân.

Đến khoảng 20h cùng ngày, tài xế điều khiển ô tô tải chạy đến ngõ 785 Hoàng Mai sau đó bỏ lại phương tiện và bỏ trốn.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, trong quá trình bỏ chạy, ô tô tải còn đâm vào một xe máy trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng), khiến một người bị thương.

Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm tài xế xe tải gây tai nạn.