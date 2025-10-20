Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 20/10, trên cầu Vĩnh Tuy (đoạn qua phường Long Biên, Hà Nội) xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, một người đi xe máy có gắn giá chở hàng (chưa rõ biển số và người điều khiển) lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy, hướng từ Long Biên đi Vĩnh Tuy. Đến địa phận phường Long Biên, xe này va chạm với xe máy khác, do một phụ nữ điều khiển (chưa rõ danh tính, biển kiểm soát).

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: H.M

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe máy gắn giá chở hàng không có mặt tại hiện trường. Nhiều nhân chứng cho rằng người này đã nhảy xuống sông, nên đã báo cho lực lượng chức năng đến tìm kiếm.

Đại diện Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được tin báo từ người dân, đơn vị đã phối hợp triển khai lực lượng tìm kiếm. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động, tuy nhiên đến hơn 13h cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Lực lượng chức năng được huy động tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: V.T

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

"Hiện chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin, đo đạc hiện trường và sẽ cung cấp thông tin chi tiết sau," vị này nói.

Đến gần 14h cùng ngày, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 xác nhận, thông tin về việc người điều khiển xe máy gắn giá chở hàng nhảy cầu là không chính xác; hiện người này đang làm việc với Công an phường Long Biên.