Mới đây, sự việc người phụ nữ trong tình trạng không mặc quần áo rơi ra khỏi chiếc Hyundai Grand i10 đang chạy trên đường xảy ra vào đêm đêm 3/2 tại TP. Vinh (Nghệ An) đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

Sau khi clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người lo lắng cho tình trạng sức khỏe và sự an toàn của người phụ nữ khi bị rơi khỏi xe. Đồng thời không ít ý kiến thắc mắc lý do tại sao cánh cửa xe lại bung ra khi ô tô đang di chuyển.

Người phụ nữ bị rơi khỏi ô tô khi xe đang chạy. Ảnh chụp màn hình

Trên thực tế, việc cánh cửa bất ngờ mở ra khi ô tô đang di chuyển trên đường là tình huống rất nguy hiểm cho cả người bên trong và những phương tiện xung quanh. Ngoài nguyên nhân chủ quan là hành khách tự ý dùng tay để mở cánh cửa từ bên trong, cũng có những lý do khác từ hỏng hóc của phương tiện cũng như thói quen sử dụng của những người trên xe.

Trao đổi với VietNaNet, anh Nguyễn Thanh Tùng - giảng viên đào tạo lái xe tại Hà Nội và là một tài xế có hơn 20 năm kinh nghiệm sử dụng nhiều loại ô tô cho rằng, cấu tạo chung của hệ thống mỗi cánh cửa ô tô bao gồm 2 tay nắm cửa cho phía ngoài và phía trong, chốt cửa, lẫy giữ, bản lề, khóa và các bộ phận cơ khí, điện tử khác giúp người dùng điều khiển đóng, mở khóa cửa.

Với các dòng xe phổ thông, khi sập cửa, chốt cửa và lẫy giữ (ngàm) sẽ "ngậm" vào nhau, giúp cánh cửa xe đóng chặt. Lúc này, cách duy nhất để mở cửa là phải dùng lực tác động vào tay nắm cánh cửa (trong hoặc ngoài) để mở.

Tuy nhiên, với những chiếc xe sử dụng lâu ngày, bộ phận lẫy giữ cửa không còn hoạt động tốt, bị cong vênh do va chạm hoặc đơn giản là hành khách đóng cửa không đủ lực, hai bộ phận trên chưa ở trạng thái sập hẳn và khoá vào nhau, dẫn đến cánh cửa đóng không chặt. Khi đó, chỉ cần người ở bên trong tì nhẹ vào là cánh cửa có thể bung ra.

Khi đóng cửa xe với một lực đủ mạnh, bộ phận chốt và lẫy giữ sẽ khoá vào ngay. Nguồn: ASB

Theo anh Tùng, trên hầu hết các dòng xe ô tô đời mới hiện nay, ngay các các mẫu xe cỡ A cũng có chế độ Auto Lock, tức là các cửa xe sẽ tự khoá khi xe di chuyển với tốc độ ổn định khoảng 15-20 km/h trở lên. Đồng thời, trong trường hợp một hoặc một vài cánh cửa vẫn chưa được đóng chặt, xe sẽ có cảnh báo bằng đèn trên đồng hồ taplo và thậm chí có tiếng kêu cảnh báo, lúc này người lái cần chú ý để đóng lại cửa ngay.

"Bình thường, tài xế nên để đèn trần trong xe ở chế độ "Door" để dễ phát hiện hơn khi một cánh cửa nào đó chưa đóng chặt. Ngoài ra, nếu thường xuyên chở trẻ nhỏ trên xe, nên để thêm chế độ khoá trẻ em để tránh việc các cháu hiếu động tự mở cửa khi xe đang chạy, gây nguy hiểm", anh Tùng đưa ra lời khuyên.

Nên để chế độ "Door" ở công tắc đèn trần trong xe để dễ dàng phát hiện xe chưa đóng chặt cửa. Ảnh: HTC

Theo Điều 19 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về mở cửa xe: "Tài xế chỉ được mở cửa xe khi xe đã dừng, đỗ; trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa xe, ra khỏi xe; không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn". Như vậy, với bất cứ lý do gì, ô tô không được phép mở cửa khi đang di chuyển.

Từ 1/1/2025, hành vi để xe mở cửa khi đang di chuyển đã bị tăng mức xử phạt lên rất nặng so với trước đây. Cụ thể, tại điểm q, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với hành vi "mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn khi đang di chuyển" thì tài xế sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng. Đồng thời, tài xế sẽ bị trừ 10 điểm GPLX.

Hoàng Hiệp (ghi)

