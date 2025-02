Nhiều điểm sáng tích cực

Năm 2024, thị trường ô tô trong nước ghi nhận đà phục hồi tích cực kể từ sau dịch Covid-19. Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của các thành viên trong cả năm 2024 đạt 340.142 xe, tăng 12,6% so với năm 2023.

Nếu tính cả hai thương hiệu nằm ngoài VAMA là Hyundai và VinFast, thị trường ô tô Việt Nam có tổng dung lượng xấp xỉ 500.000 xe trong năm 2024, tăng tới 22% so với năm 2023 và tiệm cận với kỷ lục 509.141 xe được thiết lập vào năm 2022.

Trong năm 2024, Toyota đã bán ra 66.576 xe (không tính thương hiệu con Lexus), tăng 12,5% so với con số 59.207 xe của năm 2023. Ford ghi nhận kết quả doanh số 42.175 xe, tăng 10% so với năm 2023, thiết lập kỷ lục bán hàng cao nhất trong lịch sử của hãng xe Mỹ tại Việt Nam. Mitsubishi bán được 41.198 xe, đạt mức tăng trưởng rất mạnh 33,4% so với năm 2023; còn Honda với 28.267 xe bán ra, cũng tăng gần 19% so với năm trước.

Với Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (TC Motor), đơn vị lắp ráp và phân phối thương hiệu ô tô Hyundai cũng đạt 67.168 xe, gần tương đương với năm 2023 và xếp thứ hai toàn thị trường.

Riêng hãng ô tô điện VinFast đã kết thúc năm 2024 với kết quả kinh doanh chưa từng có trong lịch sử với hơn 87.000 xe đã được giao tới tay khách hàng, đồng thời đánh dấu năm đầu tiên thương hiệu xe Việt dẫn đầu ngay tại "sân nhà", vượt qua các thương hiệu ngoại quốc.

Rõ ràng, để thị trường ô tô năm vừa qua "ấm lên", ngoài những chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ từ phía Chính phủ cùng các hoạt động kích cầu, khuyến mãi sâu của hãng và đại lý, không thể không nhắc tới sức hút của nhiều mẫu xe mới được ra mắt và bàn giao đến tay khách hàng trong năm 2024. Trong đó, nhiều mẫu xe mới ra mắt nhưng ngay lập tức để lại dấu ấn.

Có thể kể đến là VinFast VF 3 - mẫu xe điện mini ra mắt vào giữa năm 2024 đã tạo nên một làn gió mới khác biệt trên thị trường ô tô Việt Nam, không chỉ vì kiểu dáng xinh xắn, giá rẻ mà còn rất dễ nâng cấp thêm phụ kiện nhằm tăng tính cá nhân hoá. Trong năm 2024, VF 3 đã đạt doanh số tới 25.000 chiếc, xếp thứ 2 toàn thị trường và chỉ kém chính "người anh em" VF 5 (32.000 chiếc). Thậm chí VF 3 còn gây ấn tượng hơn VF 5 bởi đây chỉ là lượng bán ra trong 5 tháng cuối năm.

Mitsubishi Xforce cũng là "tân binh" thành công bậc nhất trong năm 2024 với doanh số 14.407 chiếc bán ra, xếp thứ 6 trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Với sự xuất hiện của mình, Xforce lập tức dẫn đầu phân khúc "chật chội" nhất thị trường là B-SUV, nơi có những cái tên bán chạy khác như Toyota Corolla Cross, Yaris Cross, Hyundai Creta, KIA Seltos, Honda HR-V,...

VinFast VF 3 và Mitsubishi Xforce cũng là hai đại diện tiêu biểu cho thị hiếu tiêu dùng của khách hàng Việt hiện nay, hướng tới dòng xe ô tô mini giá rẻ, thân thiện với môi trường và xe đô thị gầm cao thực dụng.

Cần thêm nhiều cú hích về chính sách trong năm mới

Năm 2024 không chỉ ghi nhận sự phát triển mới của ô tô điện mà còn đánh dấu sự nỗ lực của nhiều hãng xe nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là xe Trung Quốc. Chỉ trong năm 2024, thị trường ô tô Việt Nam đón nhận đến 7 hãng ô tô mới đến từ Trung Quốc, số lượng nhiều nhất từ trước đến nay tính trong một năm, đưa tổng số thương hiệu xe từ quốc gia láng giềng lên 13 (chưa kể các hãng phân phối nhỏ lẻ, ngắt quãng như Brilliance, Beijing...).

Số lượng các hãng xe Trung Quốc hiện nhiều nhất thị trường, vượt qua Nhật Bản với 9 thương hiệu đang có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, khác với làn sóng ô tô Trung Quốc cách đây khoảng 10 năm, không ít "ông lớn" đến từ Trung Quốc có chiến lược dài hơi và muốn đầu tư sản xuất tại chỗ.

Đơn cử như Tập đoàn Geely đã ký kết hợp đồng liên doanh lắp ráp và phân phối xe ô tô tại Việt Nam với nhà phân phối Tasco, thông qua cơ sở tại tỉnh Thái Bình. Liên doanh này có công suất thiết kế đạt 75.000 xe/năm cho giai đoạn 1, bước đầu lắp ráp các dòng xe thuộc thương hiệu Lynk&Co và Geely Auto. Hay liên doanh Geleximco - Chery cũng bắt tay và lên kế xây dựng nhà máy sản xuất ô tô với tổng mức đầu tư "khủng" dự kiến lên tới 800 triệu USD, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành vào quý I/2026.

Ngoài ra, cũng trong năm 2024, TC Motor và Skoda Auto đã có thỏa thuận hợp tác chiến lược và lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe Skoda tại tỉnh Quảng Ninh. Hãng xe CH Séc Skoda chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á đặt nhà máy lắp ráp ô tô với dây chuyền sản xuất, lắp ráp áp đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu.

Giới chuyên gia đánh giá, sự góp mặt của nhiều hãng xe, nhất là các mẫu xe Trung Quốc với ngoại hình đẹp, nhiều tuỳ chọn và giá rẻ sẽ giúp tăng tính cạnh tranh của thị trường ô tô trong nước trong thời gian tới. Và khách hàng Việt chính là những người hưởng lợi từ điều này.

Nhận định về thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025, ông Nguyễn Mạnh Thắng, người sáng lập cộng đồng OTO+ nhận định, ô tô điện vẫn là xu hướng xuyên suốt và có sức ảnh hưởng lớn tới thị trường trong năm mới. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chính sách hỗ trợ, hệ thống hạ tầng trạm sạc,...

"Chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ chính là yếu tố quan trọng để xe ô tô điện bứt phá trong năm 2024. Tuy vậy, từ tháng 3 tới, xe thuần điện BEV chỉ còn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến sức mua của thị trường. Tôi cho rằng, Chính phủ có thể xem xét việc kéo dài thời gian hỗ trợ lệ phí trước bạ cho xe điện để khuyến khích người dùng 'xe xanh', giữ đà tăng trưởng cho thị trường", ông Thắng nói.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025 sẽ phát triển ổn định và tăng khoảng 8-10% so với 2024, đồng thời xác lập kỷ lục mới và "chắc chân" trong top 4 thị trường có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Tuy vậy, áp lực cạnh tranh của các hãng xe ngày một lớn, đặc biệt là trước sự hiện diện dày đặc của các hãng ô tô Trung Quốc.

