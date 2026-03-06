TPHCM:

Hôm nay (6/3), Trạm CSGT Quốc lộ 13 thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế xe ben vì có hành vi chạy lấn làn gây nguy hiểm trên quốc lộ, đồng thời che kín biển số khi tham gia giao thông.

Trước đó, chiều 5/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe ben chạy tốc độ cao trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Bàu Bàng (TPHCM). Đáng chú ý, dù đang lưu thông ở làn đường trong cùng, tài xế bất ngờ lấn sang làn bên cạnh mà không bật tín hiệu xin đường, chèn ép một ô tô khác đang di chuyển để vượt lên. Hình ảnh từ camera hành trình cũng cho thấy chiếc xe ben đã bị che biển số.

CSGT lập biên bản đối với tài xế xe ben. Ảnh: CACC

Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã xác định tài xế và phương tiện xuất hiện trong video, sau đó mời tài xế lên làm việc.

Theo đó, tài xế điều khiển xe ben là T.S.L (SN 1990, ngụ Đồng Nai). Làm việc với cơ quan công an, tài xế L. thừa nhận hành vi vi phạm luật giao thông.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế L. về các hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước và điều khiển xe ô tô không rõ chữ, số. Với các hành vi vi phạm trên, tài xế sẽ bị phạt từ 22 đến 26 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm GPLX.