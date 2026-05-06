Chiều 6/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, để chuẩn bị cho phiên đấu giá biển số xe thứ 10 (Phiên 10) dự kiến diễn ra từ ngày 11/5, đơn vị đã niêm yết hơn 1,4 triệu biển số ô tô, xe máy.

Đáng chú ý, từ Phiên 10, Cục CSGT sẽ cấp Quyết định xác nhận biển số trong ngày với biển số chỉ có 1 người đăng ký tham gia đấu giá; trường hợp từ 2 người trở lên, thời gian cấp là 3 ngày (rút ngắn so với Nghị định 156).

Cũng theo đại diện Cục CSGT, các biển số được nhiều người quan tâm trong Phiên 10 gồm: 15B-555.55; 15AC-555.55; 19B-567.89; 19AB-999.99; 30D-555.55; 29AB-999.99; 30D-567.89; 29AH-567.89; 30D-666.66; 29AH-888.88; 30D-777.77; 29AH-999.99; 36B-567.89; 69AB-888.88; 79A-999.99; 99AB-888.88; 99B-666.66; 99AB-999.99…

Trước đó, Phiên đấu giá biển số thứ nhất được triển khai vào tháng 9/2023 đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân cả nước.

Tính đến nay, Cục CSGT đã tổ chức thành công 9 phiên đấu giá với hơn 500 ngày đấu giá, 14 triệu biển số xe; trong đó, trên 250.000 biển số đã được đưa ra đấu giá, có hơn 600.000 lượt khách hàng đăng ký tham gia.

Tổng số tiền trúng đấu giá đạt gần 14.000 tỷ đồng. Số tiền người trúng đấu giá đã nộp vào tài khoản chuyên thu để nộp ngân sách nhà nước là 11.400 tỷ đồng.