Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Thân Thị Thu Soan (trú tại khu dân cư Thành Chương Giang, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, chị bị kẻ xấu trộm mất chiếc xe Hyundai Grand i10 biển kiểm soát 98A–750.81 lúc hơn 22h ngày 8/2, đến nay vẫn chưa tìm lại được.

Theo lời chị Soan, khoảng 22h ngày 8/2, sau khi từ nhà ông ngoại trở về, gia đình chị đỗ xe trước cửa nhà và đã khóa cửa xe như thường lệ. Tuy nhiên, do để quên đồ bên trong xe, chị quay lại mở cửa xe lấy đồ và sơ suất không khóa lại xe, để quên chìa khóa trên ghế phụ.

Đến khoảng 7h sáng hôm sau (9/2), khi mở cửa ra ngoài, chị bàng hoàng phát hiện chiếc ô tô đã biến mất. Ngay sau đó, chị kiểm tra lại camera an ninh của gia đình thì thấy một thanh niên cao to, mặc áo khoác, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít đã tiếp cận chiếc xe, nhanh chóng mở cửa vào trong xe và lái xe rời đi. Vụ trộm xe xảy ra lúc 22h30, tức sau khi chị đỗ xe khoảng nửa tiếng.

Xem video:

Ngay trong buổi sáng phát hiện sự việc, chị Soan đã trình báo Công an phường Bắc Giang.

Điều đáng chú ý là, trong 10 ngày qua, tài khoản VETC của chị Soan vẫn bị trừ tiền nhiều lần ở các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc. Điều này cho thấy, chiếc xe của chị vẫn đang được "tên trộm" sử dụng di chuyển công khai.

Trong 5 ngày đầu sau khi bị mất, chiếc xe chủ yếu di chuyển quanh khu vực Hà Nội. Khi ở nội đô, đối tượng đã hai lần lái xe qua tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng đi Ninh Bình. Tuy nhiên, do tài khoản VETC của chị Soan không đủ tiền nên không thể qua trạm, xe buộc phải quay đầu về hướng Pháp Vân - Thường Tín.

Riêng ngày 12/2, xe tiếp tục hai lần di chuyển theo hướng Pháp Vân - Cầu Giẽ đi Ninh Bình nhưng đều phải quay lại vì lý do tương tự.

Sau đó, để nắm bắt được lịch trình di chuyển của xe, chị Soan đã nhiều lần nạp tiền vài tài khoản VETC của mình. Đến tối 14/2, xe rời Hà Nội theo tuyến Xuân Mai - Hòa Bình. Gần 12h trưa 16/2, phương tiện xuất hiện tại cầu Bến Thủy (Nghệ An); đến khoảng 21h cùng ngày, xe di chuyển vào khu vực cầu Quán Hàu (Quảng Trị). Tối 17/2, khoảng 20h, xe quay trở lại cầu Bến Thủy và đến 22h33 cùng ngày được ghi nhận qua trạm thu phí Hoàng Mai (Nghệ An)

“Có hôm xe đi vào tận Quảng Trị rồi quay ra Nghệ An. Lần gần nhất, xe được ghi nhận qua trạm thu phí Hoàng Mai (Nghệ An) và đến nay không còn để lại dấu vết hành trình nữa. Tài khoản VETC ban đầu được nạp 1 triệu đồng, hiện còn khoảng 600.000 đồng", chị Soan nói.

"Trước khi xảy ra vụ việc, xe vừa được dọn nội thất, đổ đầy bình xăng và trong xe còn để gần 10 triệu đồng tiền mặt", chị Soan cho hay.

Hiện, vụ việc đã được Công an Phường Bắc Giang chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Bắc Ninh để thụ lý, điều tra.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đội 3 PC02 (Phòng Cảnh sát hình sự) thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận vụ việc và cho biết, công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, điều tra.

Chiếc Hyundai Grand i10 được chị Soan mua vào tháng 12/2023 với giá hơn 400 triệu đồng. Vì nhà không có gara, lại ở ngay mặt đường nên gia đình chị Soan thường đỗ xe ở sân nhà giáp mặt đường, không có cổng riêng.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!