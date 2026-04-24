Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 24/4, trên cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An, một xe tải khi xuống dốc đã va chạm với một số phương tiện khác.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng, hàng trăm phương tiện rơi vào cảnh xếp hàng dài nhiều kilomet.

Lãnh đạo Đội CSGT số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an) xác nhận vụ tai nạn xảy ra tại Km401, đoạn qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu (cũ). Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Vụ việc cơ bản đã được xử lý, các phương tiện chuẩn bị lưu thông trở lại bình thường”, vị lãnh đạo Đội CSGT số 4 cho biết.

Hàng trăm phương tiện ''chôn chân'' nhiều giờ trên cao tốc Bắc – Nam. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 23/4, trên cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt (hướng Hà Nội – Nghệ An) cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Khi đến khu vực gần hầm Thần Vũ (tỉnh Nghệ An), một xe tải bất ngờ đâm vào dải phân cách rồi lật ngang, chắn toàn bộ mặt đường.

Cú va chạm mạnh khiến dải phân cách bị biến dạng. Cùng thời điểm, một ô tô con lưu thông ở chiều ngược lại không kịp xử lý, tiếp tục va vào dải phân cách và bị hư hỏng. Sự cố khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc kéo dài nhiều kilomet.