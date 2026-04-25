Ngày 25/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử lý một xe khách chở quá số người quy định khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Vụ việc được phát hiện trong quá trình tuần tra, kiểm soát dịp cao điểm nghỉ lễ.

Xe khách nhồi nhét thêm 13 người bị phát hiện khi chạy trên cao tốc. Ảnh: Cục C08

Theo đó, sáng cùng ngày, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, dừng kiểm tra xe khách biển kiểm soát 50H-355.xx do tài xế Nguyễn Ngọc H. (SN 1977, trú Khánh Hòa) điều khiển khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện chở 47 hành khách, trong khi theo đăng kiểm chỉ được phép chở 34 người, vượt 13 người so với quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 19,5 triệu đồng; chủ phương tiện là Công ty TNHH C.T. bị phạt 78 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với cả tài xế và chủ phương tiện là 97,5 triệu đồng.

Lực lượng CSGT cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến cao tốc, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè.