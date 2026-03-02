XEM CLIP: (Nguồn: Người dân cung cấp)

Thông tin ban đầu, khoảng 19h50 ngày 1/3, tài xế Phan Tấn Nguyên Kha (SN 1982, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe khách lưu thông theo hướng Đắk Lắk - TPHCM.

Khi đến Km6 đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột (đoạn qua thôn Toàn Thắng 2, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk), chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe giường nằm cháy trơ khung. Ảnh: TN

Phát hiện sự việc, tài xế và phụ xe lập tức hô hoán, hỗ trợ hành khách nhanh chóng rời khỏi xe; đồng thời sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành công.

​Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường khẩn trương triển khai phương án dập tắt đám cháy. Tại hiện trường, xe khách giường nằm bị cháy trơ khung và hư hỏng hoàn toàn.

​Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị nổ lốp trước (bên phụ) khiến thùng dầu rơi xuống ma sát với mặt đường rồi phát ra tia lửa dẫn đến cháy.

​Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp điều tra nguyên nhân.