Vụ việc xảy ra vào chiều nay (14/11), trên địa bàn phường Vũng Tàu, TPHCM (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) khiến nhiều phương tiện hư hỏng và một người bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Q.H

Khoảng 15h, ô tô con mang biển kiểm soát 51K-376.xx chạy trên đường Trương Công Định, hướng từ Bãi Trước đi bùng binh Trần Đồng. Khi đến khu vực đối diện nhà số 17, ô tô này bất ngờ mất lái leo lên vỉa hè, tông 5 xe máy đổ ngã, rồi tiếp tục lao thẳng, hất văng một người đàn ông đang đi bộ.

Tại hiện trường, ô tô bị móp mép, bung vỏ phần đầu, 5 xe máy hư hỏng.

Xe ô tô bị móp méo phần đầu. Ảnh: Q.H

Những người chứng kiến cho biết, tài xế điều khiển ô tô là nam, người nước ngoài, đi cùng một phụ nữ. Nạn nhân bị xe hất văng cũng là người nước ngoài, bị thương nhẹ và đã được hỗ trợ đưa vào bệnh viện để kiểm tra.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt để bảo vệ hiện trường, giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.