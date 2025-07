Vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra tại Nhà thờ Baptist Berean ở thành phố Fayetteville, bang Bắc Carolina (Mỹ) vào khoảng 2h sáng ngày 22/7 theo giờ địa phương.

Đoạn video do camera an ninh ghi lại cho thấy, một chiếc ô tô lao với tốc độ cao rồi bất ngờ mất lái, băng qua bãi đậu xe và khuôn viên rồi trượt thẳng vào bên trong sảnh của nhà thờ. Rất may, không có ai bị thương trong sự việc này.

Đại diện nhà thờ đã xác nhận thông tin và bày tỏ sự biết ơn khi không có thương vong nào xảy ra. Trong thông báo trên mạng xã hội, nhà thờ cũng khuyến cáo người dân tạm thời không sử dụng lối vào tiền sảnh cho đến khi được sửa chữa và đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng địa phương điều tra làm rõ.

(Theo Newsflare)

