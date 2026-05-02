XEM CLIP: Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Nguồn clip: Người dân cung cấp)

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc một ô tô mất lái, lao thẳng vào nhà dân rồi bốc khói đen cuồn cuộn. Người dân xung quanh nhanh chóng đập kính để đưa tài xế ra ngoài.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Trưa 2/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Thành Vinh thông tin sự việc xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, thời điểm trên, chiếc ô tô màu đen BKS 37V - 1265 (chưa rõ danh tính tài xế) xảy ra va chạm với một ô tô khác trên đường. Sau cú va quệt, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao vào nhà dân ven đường.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường sau khi người dân hợp sức đẩy lùi ô tô ra khỏi vị trí ngôi nhà. Ảnh: CTV

Ít phút sau, xe bất ngờ bốc khói đen, tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đập kính cứu tài xế, đồng thời xịt nước và cùng nhau đẩy chiếc xe lùi ra phía sau để hạn chế thiệt hại cho ngôi nhà.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo Công an phường Thành Vinh, nguyên nhân ban đầu do hai phương tiện va quệt, sau đó ô tô mất lái tông vào nhà dân rồi cháy xe. Sau vụ việc, các bên đã tự thỏa thuận dân sự và đưa phương tiện đi sửa chữa.

Tại hiện trường, phần đầu xe ô tô hỏng hóc nặng, hàng hoá tại nhà dân bị thiệt hại khá nặng nề.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.