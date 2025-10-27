Ngày 27/10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực phía nam TP Đà Nẵng bị ngập sâu, giao thông chia cắt cục bộ.

Ghi nhận của phóng viên tại xã Nam Phước, nước sông Thu Bồn dâng cao nhanh do lũ từ thượng nguồn đổ về liên tục, khiến nhiều khu dân cư quanh Cầu Chìm bị ngập.

Ô tô được người dân đưa lên cầu tránh ngập.

Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế qua lại khu vực nguy hiểm, đồng thời vận động di dời tài sản lên vị trí an toàn.

Hàng trăm ô tô được người dân chủ động đưa lên hai đầu Cầu Chìm để tránh ngập nước, hư hỏng.

Tại xã Đại Lộc, nhiều khu vực cũng ngập sâu, người dân khẩn trương di chuyển phương tiện, đồ đạc lên vùng cao “chạy lũ”.

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau ở hai đầu Cầu Chìm.

Không chỉ Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến phố ở TP Huế ngập nặng. Nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế như Lê Thánh Tôn, Mai Thúc Loan, đường dọc sông Ngự Hà, Đông Ba bị ngập sâu 0,3–0,5m, có nơi nước dâng đến ngực.

Hàng loạt ô tô được đưa lên các vị trí cao như đường Điện Biên Phủ, Phan Bội Châu, khu vực Đàn Tế Nam Giao và cầu Nguyễn Hoàng để tránh nước. Tại cầu Nguyễn Hoàng, hàng trăm xe xếp hàng dài “chạy lũ”, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp.

Người dân Huế đưa ô tô lên cầu Nguyễn Hoàng chạy lũ. Ảnh: Xuân Đạt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao đang gây ra đợt mưa rất lớn ở Trung Bộ. Đêm 26 và sáng 27/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được từ 19h tối qua đến 8h sáng nay có nơi vượt 250mm, như trạm Đỉnh Bạch Mã (Huế) tới 936,8mm, trạm Phước Ninh (Đà Nẵng) 275mm.

Do mưa lớn kéo dài, mực nước trên sông Hương (Huế) và sông Vu Gia – Thu Bồn (Đà Nẵng – Quảng Nam) đang lên nhanh; các sông ở Nam Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai dao động ở mức cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong những giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế và Đà Nẵng tiếp tục lên nhanh.