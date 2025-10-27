Sáng 27/10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến giao thông qua địa bàn TP Đà Nẵng bị sạt lở, chia cắt; một số khu vực bị ngập sâu, mất điện, người dân phải sơ tán khẩn cấp.

Ông Phùng Văn Huy - Bí thư xã Trà My cho biết, quốc lộ 24C đoạn qua thôn 2, xã Trà My đi tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở núi, đất đá trôi lấp mặt đường, khiến các phương tiện không thể qua lại.

Cùng thời điểm, đường ĐH5 qua thôn 1, xã Trà Vân cũng ghi nhận hai điểm sạt lở lớn, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Quốc lộ 24C đoạn qua thôn 2, xã Trà My (TP Đà Nẵng) đi tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở. Ảnh: G.X.

Tại xã biên giới La Dêê, mưa lớn làm mất điện toàn xã, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương kiểm tra, khắc phục. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã cử lực lượng xuống từng thôn nắm tình hình, trong khi lượng mưa vẫn tăng dần từ đêm qua.

Trên tuyến ĐT606, đoạn km6 thuộc xã Avương, xuất hiện sạt lở taluy âm, đe dọa xâm thực sâu vào lòng đường – tuyến huyết mạch lên các xã Tây Giang và Hùng Sơn. Chính quyền địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân không qua lại khu vực nguy hiểm.

Đường tránh lũ ĐH5 thuộc địa phận xã Avương đã bị sạt lở. Ảnh: G.X

Sáng cùng ngày, quốc lộ 40B đoạn qua đèo Liêu (xã Thạnh Bình) cũng xảy ra sạt lở, đất đá vùi lấp mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Trong khi đó, nước sông dâng cao, chảy xiết khiến taluy âm tuyến ĐT601 (phường Hải Vân) bị sạt mạnh về phía lòng sông, uy hiếp an toàn công trình cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Ngoài ra, do mưa lớn kết hợp với việc các hồ, thủy điện đầu nguồn xả lũ, sáng 27/10, nhiều khu vực trũng thấp ven sông Vu Gia – Thu Bồn ở TP Đà Nẵng bị ngập lụt cục bộ.

Ghi nhận tại xã Đại Lộc (trước đây là thị trấn Ái Nghĩa), nước tràn vào nhiều tuyến đường, người dân đi làm buộc phải quay đầu do không thể vượt qua vùng ngập.

Ngập lụt ở nhiều khu dân cư xã Thượng Đức. Ảnh: G.X.

Tại xã Thượng Đức, từ chiều tối 26/10, mực nước sông dâng cao, gây ngập lụt cục bộ và chia cắt nhiều khu dân cư. Công an và lực lượng quân sự đã hỗ trợ sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Hiện xã có hơn 2.120 hộ với khoảng 4.300 người bị mưa lũ chia cắt. Chính quyền đã di dời 113 hộ đến nơi an toàn và tiếp tục hỗ trợ người dân vùng trũng di chuyển tài sản, phòng ngừa sạt lở và mưa lũ tiếp diễn.

Còn các xã Trà My, Trà Leng, phường Hải Vân cũng đã sơ tán 143 hộ dân với hơn 560 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Phường Hải Vân tổ chức sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm. Ảnh: G.X.

Sáng cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân khẩn trương xử lý lượng rác thải, cây ngã đổ ứ đọng, nhằm ngăn nguy cơ vỡ đập tràn tại xã Hòa Tiến.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 3 giờ qua, tại một số khu vực vùng núi phía tây và tây bắc TP Đà Nẵng xuất hiện mưa to đến mưa rất to. Do mưa lớn trong thời đoạn ngắn, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng thấp trũng, ven suối, ven sông.