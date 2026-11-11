MỸ - Camera giao thông ghi lại cảnh một chiếc ô tô rơi khỏi cầu vượt tại thành phố Dallas, bang Texas, rơi xuống khu vực bên dưới sau va chạm với một xe khác. Vụ tai nạn khiến tài xế thiệt mạng.

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Theo trang Chron, vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h04 ngày 10/11, gần nút giao giữa đường cao tốc North Central và đường Midpark ở thành phố Dallas, bang Texas.

Hình ảnh từ camera giao thông cho thấy một chiếc ô tô rơi khỏi cầu vượt rồi lao xuống khu vực bên dưới. Vụ việc được cho là có liên quan đến một phương tiện khác. Sau tai nạn, chiếc xe rơi xuống mương và tài xế được xác định đã tử vong.

Video do tài khoản Traffic Cam Watch đăng tải trên mạng xã hội X hôm 10/11 nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tài khoản này mô tả hình ảnh vụ việc là gây sốc, đồng thời đặt vấn đề về việc cần có rào chắn cao hơn tại các cầu vượt để hạn chế phương tiện lao khỏi đường.

Đoạn video cũng khiến nhiều người xem bày tỏ lo ngại khi lưu thông trên những tuyến đường cao tốc trên cao. Một số ý kiến cho biết đây là tình huống tai nạn mà họ thường lo sợ khi đi qua các đoạn đường dẫn cầu vượt.

Ô tô rơi khỏi cầu vượt, vụ tai nạn khiến tài xế tử vong.

Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận chiếc ô tô rơi từ cầu vượt hay làm rõ nguyên nhân khiến phương tiện lao khỏi đường. Danh tính tài xế cũng chưa được công bố và chưa có cáo buộc nào được đưa ra.

Cảnh sát Dallas cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Hiện nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về diễn biến dẫn đến vụ tai nạn.

Thông qua vụ việc nói trên, các tài xế khi di chuyển trên cầu vượt hoặc đường dẫn trên cao, cần giữ tốc độ phù hợp, duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước và tránh đánh lái, phanh gấp.

Đặc biệt, khi trời mưa, mặt đường trơn hoặc tầm nhìn hạn chế, cần giảm tốc độ, tập trung quan sát và không chuyển làn đột ngột. Nếu xe gặp sự cố, nên bật đèn cảnh báo, từ từ đưa phương tiện vào vị trí an toàn, tránh dừng giữa làn đường.

Theo Chron

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