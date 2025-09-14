Trưa 14/9, đường Trường Sa đoạn gần Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) dày đặc xe cộ hướng từ cầu Nhật Tân đến gần cầu Đông Trù.

Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và các khu công nghiệp Quang Minh, Thăng Long với Quốc lộ 5, hàng ngày rất nhiều xe tải lưu thông.

Vào hai ngày cuối tuần (13-14/9), hàng dài ô tô nối đuôi trên đường Trường Sa khiến việc di chuyển hướng từ nút giao Võ Nguyên Giáp đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia gặp khó khăn.

Các nút giao và đoạn quay đầu khá rối loạn khi nhiều tài xế "mạnh ai nấy chạy".

Sáng chủ nhật 14/9, rất nhiều ô tô khách và xe cá nhân nhích từng chút để tìm lối vào bãi đỗ.

Cảnh tương tự tại hướng từ cầu Đông Trù tới cổng Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Nhiều ô tô đi vào làn ngoài cùng bên phải hướng từ cầu Đông Trù khiến người đi xe máy bị ép sát vào trong, muốn lách vượt lên cũng khó khăn.

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia sẽ bế mạc vào tối 15/9 với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.