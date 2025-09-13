Bên trong nhà Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" sáng 13/9 đông kín khách tham quan.

Với hơn 230 gian trưng bày gồm sự tham gia của 28 bộ, cơ quan trung ương; 34 tỉnh/thành phố và hơn 110 doanh nghiệp lớn, triển lãm dù diễn ra đã hơn hai tuần vẫn luôn kín khách mỗi ngày, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Tổng diện tích trong nhà và ngoài trời khoảng 260.000m², các khu vực có hình tượng cờ đỏ sao vàng thể hiện độc lập, tự do, hạnh phúc là nơi thu hút nhiều khách nhất.

Cảnh tương tự tại các gian hàng có ứng dụng công nghệ đa phương tiện, tương tác; sử dụng hình ảnh, hiện vật, phim tài liệu, hàng trăm khách xếp hàng để vào xem.

Không gian công nghệ cao, như: công nghệ thực tế ảo (VR), mô hình 3D, trình chiếu đa phương tiện; các sản phẩm “chạm tay”, tương tác với người xem.

Các chủ đề nổi bật tại đây bao gồm: “95 năm cờ Đảng soi đường”, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng qua các mốc lịch sử; Việt Nam - Đất nước - Con người - văn hóa, truyền thống, bản sắc, sự đa dạng của 54 dân tộc, nghệ thuật, di sản...

Sau hơn hai tuần diễn ra triển lãm, chiếc ô tô bản chống đạn Lạc Hồng 900 LX vẫn thu hút sự chú ý của khách tham quan. Xe đạt chuẩn VPAM VR7, một trong những tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe nguyên thủ quốc tế với kính chống đạn, thân vỏ, khung gầm, cửa kính, vách ngăn sau đều được gia cố chống đạn. Xe được bắn thử 440 phát đạn vào nhiều vị trí khác nhau. Ngoài ra nó còn chịu được 11 lần nổ mìn đặt phía dưới gầm hoặc trên nóc.

Các thành tựu về công nghiệp - công nghệ, chuyển đổi số, đầu tư - thương mại, nông nghiệp cũng được giới thiệu với khách tại đây.

Do đông đúc, nhân viên một gian hàng trải nghiệm digital lab chăng dây lúc 11h10, hẹn khách 13h quay lại.

Một trong những gian hàng triển lãm của tỉnh, thành thu hút khá nhiều khách khi trưng bày các mô hình biểu trưng đẹp mắt.

Trong ảnh, gian triển lãm của Ninh Bình rộng 645m2, được bố trí mở, chia làm 10 khu chuyên đề, mỗi khu thể hiện một khía cạnh phát triển của tỉnh, kết hợp giữa hiện vật, mô hình, ảnh, biểu đồ, video, trải nghiệm tương tác…

Ninh Bình giới thiệu quá trình hình thành, phát triển tỉnh sau sáp nhập. Khách đến đây có thể xem mô hình các điểm đến tiêu biểu như Quần thể Danh thắng Tràng An, Phủ Dầy, các nhà thờ cổ, di tích lịch sử; mô hình sa bàn các di tích...

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng giới thiệu hành trình phát triển của thành phố này từ văn hóa - lịch sử, truyền thống vùng đất xứ Quảng và thành tựu kinh tế xã hội trong gần ba thập niên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Các biểu tượng kiến trúc đặc sắc như Tháp Mỹ Sơn, cổng chào mô phỏng cầu Rồng thu hút khách tham quan, chụp ảnh.

Khu ẩm thực với hơn 50 gian hàng luôn kín khách ngồi thưởng thức các món ngon ba miền.

Các gian hàng ẩm thực của tỉnh, thành phố tham gia trưng bày đặc sản địa phương, món truyền thống. Ví dụ, Quảng Trị có bánh bột lọc, cháo bánh canh, ram Ba Đồn, khoai deo, sản phẩm OCOP như cà gai leo, mật ong, hải sản khô…

Miền Bắc có phở Hà Nội, bún chả, bánh cuốn Thanh Trì… Đại diện miền Trung mang tới mì Quảng, bánh bèo, bún bò Huế… Còn miền Nam là hủ tiếu, bánh xèo, gỏi cuốn…

Toa xe VIP tàu Hoa Phượng đỏ trưng bày tại đây được sử dụng làm nơi tham quan, nghỉ chân, ăn uống cho du khách.

Theo thông tin từ ban tổ chức, sau hơn 2 tuần triển lãm, đã có gần 7 triệu lượt khách tham quan. Có ngày cao điểm lên tới khoảng 1,2 triệu người.

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) sẽ bế mạc vào tối 15/9 với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Tôi yêu Tổ quốc tôi.”