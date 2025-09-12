Tại khu trưng bày trong nhà, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng nghe báo cáo về một số khí tài, vũ khí, các sản phẩm ngành hậu cần - kỹ thuật như quân phục, quân lương đặc chủng...

Bộ trưởng trực tiếp trải nghiệm thực tế ảo lái xe không kính trên đường Trường Sơn. Trong nửa tháng qua, khu vực trưng bày này cùng với khu vực trải nghiệm bắn súng luôn thu hút đông đảo người dân đến tương tác, trải nghiệm.

Thông qua trải nghiệm, người dân có thể hòa mình vào lịch sử một cách chân thực, hiểu được phần nào sự khó khăn mà ông cha ta đã trải qua trong các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang nghe báo cáo về UAV trưng bày tại khu vực trong nhà

Ông trải nghiệm mô phỏng lái xe đường Trường Sơn

Bộ trưởng nghe báo cáo về các sản phẩm quân trang

Bộ trưởng cũng nghe báo cáo về các loại UAV đa năng tầm xa, UAV chiến đấu cấp chiến thuật do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Viettel phát triển, làm chủ.

Tại khu trưng bày trong nhà, Bộ Quốc phòng trưng bày 334 sản phẩm bao gồm vật phẩm lịch sử, bản sao, bản phục chế, hình ảnh, vũ khí trang bị, các sản phẩm ngành hậu cần - kỹ thuật.

Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang đến khu vực ngoài trời, là nơi trưng bày 96 sản phẩm thuộc 61 chủng loại trang thiết bị của Hải quân, Phòng không - Không quân, Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc...

Tại đây có các khí tài, công nghệ quân sự nổi bật như: pháo tự hành mặt đất hạng nặng; pháo phòng không; các hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển; phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa và tổ hợp chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại; hệ thống liên lạc bảo mật; tổ hợp tên lửa S-125-VT; tổ hợp tên lửa Trường Sơn...

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tại khu trưng bày ngoài trời

Bộ trưởng Quốc phòng kiểm tra tại khu vực trưng bày ngụy trang lính đặc công

Trong lúc người dân chờ đợi để tham quan khu trưng bày ngoài trời, Bộ trưởng Quốc phòng đã cùng các chiến sĩ phát nước, lương khô "tiếp sức" cho người dân. Ông ân cần thăm hỏi sức khỏe, cảm nhận của bà con khi đến tham quan triển lãm.

Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.