XEM CLIP:

Vụ tai nạn xảy ra chiều nay (26/5) trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Bà Rịa, TPHCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) khiến một người đi xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu, ô tô con hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn, trụ điện chiếu sáng bị đẩy văng hơn 3m. Ảnh: Quang Hưng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30, bà H.L.P. (40 tuổi, quê Hải Phòng) điều khiển ô tô biển số 60A-248.xx lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ phường Vũng Tàu đi phường Bà Rịa.

Khi đến Km67+600, ô tô bất ngờ mất lái, va chạm với một xe máy chạy cùng chiều. Sau đó, ô tô tiếp tục lao lên lề đường, tông gãy trụ đèn chiếu sáng rồi văng vào lề và lật nghiêng.

Ô tô bị bung túi khí, hư hỏng nằm nghiêng bên đường. Ảnh: Quang Hưng

Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Nữ tài xế mắc kẹt trong cabin, được hỗ trợ đưa ra ngoài trong trạng thái hoảng loạn.

Tại hiện trường, ô tô hư hỏng nặng phần đầu, túi khí bung. Trụ đèn chiếu sáng bị tông bật gốc, văng khỏi vị trí hơn 3m.

Cơ quan chức năng xử lý hiện trường vụ việc. Ảnh: Quang Hưng

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương phối hợp Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TPHCM) phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.