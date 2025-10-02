Sự kiện ra mắt tính năng OBranding B2B với sự tham gia của hơn 500 khách mời đã nhấn mạnh tầm nhìn của OBranding: "Giao thương trực tuyến - Doanh nghiệp tăng trưởng - Kỷ nguyên vươn mình".

Theo chia sẻ của doanh nghiệp sở hữu, vận hành nền tảng - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển OpenLive - đây không chỉ là một khẩu hiệu mà là một chiến lược hành động rõ ràng nhằm giải quyết 3 thách thức lớn nhất của doanh nghiệp Việt: kết nối, số hóa, và toàn cầu hóa. “OBranding định vị mình không chỉ là một sàn giao dịch, mà là một "điểm chạm công nghệ" nơi doanh nghiệp có thể tìm thấy giải pháp tối ưu cho hoạt động giao thương của mình”, vị này cho biết.

Tại sự kiện, màn trình diễn trực tiếp tính năng B2B đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào công nghệ. Không còn là những cuộc gặp mặt tốn kém hay những chuyến công tác dài ngày, nay doanh nghiệp đã có thể:

- Kết nối thông minh: Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Trí tuệ Nhân tạo, phân tích nhu cầu, lĩnh vực và tiêu chuẩn sản phẩm của doanh nghiệp để đưa ra gợi ý đối tác tiềm năng chính xác và nhanh chóng.

- Giao thương số hóa: Nền tảng cho phép số hóa toàn bộ quy trình từ giới thiệu sản phẩm, đàm phán giúp tối ưu hóa thời gian và chi phí.

- Mở rộng toàn cầu: OBranding không chỉ tập trung vào thị trường nội địa mà còn mở ra cánh cửa doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các đối tác quốc tế. Nền tảng cung cấp một môi trường chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế, tạo tiền đề vững chắc cho doanh nghiệp Việt vươn ra quốc tế.

Trước sự chứng kiến của các khách mời, OBranding công bố Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là Đại sứ thương hiệu - một dấu mốc mang ý nghĩa sâu sắc, khẳng định sự đồng điệu giữa hình ảnh thương hiệu và giá trị cốt lõi.

Hoa hậu Bảo Ngọc, với danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022 và vai trò Giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025, với kinh nghiệm đồng hành cùng đoàn đàm phán Việt Nam tại các hội nghị quốc tế như COP29 và sắp tới là hành trình tại Miss World, khiến cô được xem là biểu tượng của tri thức, bản lĩnh và khát vọng quốc tế - hình ảnh phù hợp với tầm nhìn toàn cầu mà OBranding đang theo đuổi.

Ngoài tính năng B2B, OBranding công bố lộ trình phát triển B2C trong quý 4 năm 2025. Theo đó, nền tảng này hướng đến xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử số toàn diện cho doanh nghiệp, từ cầu nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) đến kết nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng (B2C), đóng góp vào việc số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng và tiêu thụ.

OBranding B2B không chỉ là một nền tảng mới, mà là một minh chứng cho sự linh hoạt và khả năng ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp Việt. Nó mở ra một kênh giao thương mới, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn, và mang tính toàn cầu hơn. Đây chính là động lực cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên số, tự tin sánh vai cùng các đối tác quốc tế.

