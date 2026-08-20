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Ốc gác bếp là món ăn độc đáo ở miền Tây với cách chế biến và bảo quản khác biệt.

Người ta treo ốc lên giàn bếp, cho chúng ngửi mùi khói và hong khô suốt vài tháng rồi mới chế biến thành món ăn, vừa tạo hương vị lạ miệng, vừa bảo quản ốc được lâu hơn.

Thông thường, ốc treo gác bếp khoảng 2 tuần là đạt yêu cầu. Song, người miền Tây thường để lâu hơn, có khi tới 3-4 tháng.

Khi ốc gác bếp đủ ngày đủ tháng, người ta hạ giàn rồi “vỗ béo” chúng bằng cách ngâm trong sữa tươi và trứng gà. Ốc nhịn đói, nhịn khát lâu ngày nên khi thấy nước sẽ “cựa cựa” miệng, uống no hỗn hợp trên.

Đợi ốc “tẩm bổ” khoảng 25-30 phút thì đem vớt ra, rửa sạch lại với nước là có thể chế biến.

Ảnh: Ốc gác bếp cô Út