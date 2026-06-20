Khu đông Hà Nội - Từ “bên kia sông” đến tâm điểm kết nối mới

Những ngày cuối tháng 6, tại khu vực phường Hồng Hà (TP. Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo đang bước vào giai đoạn nước rút.

Phần lớn phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt. Nhiều hộ dân đã đồng thuận nhận đất và bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công.

Đến tháng 6/2026, toàn bộ trụ chính giữa sông Hồng của cầu Trần Hưng Đạo đã vượt lũ, tạo điều kiện thuận lợi để công trình tăng tốc về đích đúng hẹn trong năm năm 2027. Ảnh: Văn Đoan

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 4,18 km. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng bổ sung một trục vượt sông quan trọng, kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực Long Biên, Gia Lâm và tỉnh Hưng Yên.

Với cộng đồng cư dân và giới đầu tư, cây cầu này còn mang ý nghĩa chiến lược.

“Phía đông Hà Nội đã được đầu tư rất mạnh nhưng vẫn còn chia cắt nhất định với lõi nội đô, nên thường bị nhìn nhận như “bờ bên kia”. Khi cầu Trần Hưng Đạo đi vào hoạt động, khái niệm này sẽ dần thay đổi. Hai bên bờ sông Hồng sẽ có thêm điều kiện để phát triển như một không gian chung, có tác động lan tỏa lẫn nhau”, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, đánh giá.

Theo ông Đính, cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là một công trình giao thông đơn lẻ mà là tín hiệu mở đầu cho chu kỳ đầu tư hạ tầng mới ở phía đông Hà Nội. Cùng với Vành đai 4 vùng Thủ đô và các cây cầu vượt sông Hồng khác đang được triển khai, như Ngọc Hồi, Tứ Liên, Hồng Hà, Thượng Cát… mạng lưới kết nối ngày càng hoàn thiện.

Khi hạ tầng được khơi thông, khu đông Hà Nội không còn là lựa chọn “xa trung tâm” mà dần trở thành điểm đến của an cư và đầu tư. Đây là tiền đề quan trọng cho một chu kỳ tái định giá mới, nơi những dự án đã hiện hữu cư dân, pháp lý rõ ràng, tiện ích toàn diện và năng lực vận hành thực tế, như Ocean City, chiếm ưu thế nổi bật.

Vịnh Xanh - Đích đến an cư, đầu tư đón sóng hạ tầng phía đông Thủ đô

Tại Ocean City, phân khu Vịnh Xanh đang thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng tìm kiếm sản phẩm thấp tầng để an cư và đầu tư tích sản dài hạn.

Không chỉ lợi thế khi nằm trong lòng một đại đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân, phân khu này còn tạo khác biệt nhờ cảnh quan xanh, không gian riêng tư, an ninh khép kín, hệ tiện ích nội khu đồng bộ và chất lượng vận hành chuyên nghiệp.

So với căn hộ chung cư và nhà đất đơn lẻ, Vịnh Xanh mang đến giá trị cộng hưởng rõ rệt hơn: vừa có tài sản gắn với đất, vừa được đặt trong một hệ sinh thái sống đầy đủ, có khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực, nghỉ dưỡng và nắm giữ lâu dài.

Được quy hoạch theo mô hình compound (khép kín), Vịnh Xanh mang đến bộ sưu tập sản phẩm đa dạng, gồm biệt thự đơn lập Riviera Villas, biệt thự song lập Harmony Villas và nhà vườn Green Garden Homes.

Vịnh Xanh được phát triển theo mô hình compound thấp tầng, đáp ứng nhu cầu an cư và tích sản dài hạn

Sức hút của Vịnh Xanh còn được củng cố bởi khả năng thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích đã hiện hữu của Ocean City, từ trường học liên cấp Vinschool, bệnh viện quốc tế Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall đến tổ hợp mua sắm - vui chơi - giải trí Grand World.

Nhìn nhận về lợi thế của Vịnh Xanh, ông Nguyễn Hữu Huân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thiên Phúc, nhận định: “Khi các cây cầu vượt sông Hồng hoàn thiện, thời gian di chuyển từ khu đông vào nội đô chỉ còn khoảng 15-20 phút. Khi đó, các đại đô thị đã hiện hữu, đặc biệt là nhóm sản phẩm thấp tầng tại Ocean City, sẽ trở nên hấp dẫn hơn với cả người mua ở thực có nhu cầu chuyển từ căn hộ sang không gian thấp tầng và các nhà đầu tư dài hạn”.

Ocean City mang đến chất sống nghỉ dưỡng như resort tại phía đông Thủ đô

Nhằm tạo điều kiện để nhiều khách hàng sớm sở hữu không gian sống chất lượng cao tại Vịnh Xanh trước khi hạ tầng “vẽ lại” mặt bằng giá khu đông, Vinhomes triển khai loạt chính sách ưu đãi đặc biệt hấp dẫn.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 10/9, 100 khách hàng đầu tiên chốt giao dịch tại Vịnh Xanh sẽ nhận ngay chiết khấu 1%.

Đặc biệt, khách hàng có thể nhẹ vốn ban đầu và thảnh thơi tài chính tới nửa thập kỷ nhờ chính sách “đóng băng” lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm của Vinhomes (áp dụng đến 20/7/2026). Trong đó, riêng gói 18 tháng được miễn lãi suất hoàn toàn.

Với lợi thế đã sẵn sàng bàn giao, chủ nhân có thể nhận nhà ngay để an cư hoặc khai thác kinh doanh mà không cần chờ đợi, đón đầu chu kỳ phát triển mới của khu đông Hà Nội.

“Giá trị bất động sản thường được củng cố khi hạ tầng kết nối hoàn thiện. Với quỹ đạo phát triển hiện tại, chu kỳ 2027-2028 có thể là giai đoạn Ocean City, cùng các sản phẩm thấp tầng như Vịnh Xanh, được định vị rõ hơn trên bản đồ bất động sản phía Đông”, ông Huân nhận định.

Thu Loan