Thông tin được ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, đưa ra tại họp báo thường kỳ quý II/2026 của Bộ Xây dựng hôm nay (18/6).

Chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở

Theo ông Hưng, dù việc phát triển nhà ở xã hội và nhà ở nói chung thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, thị trường bất động sản vẫn tồn tại nhiều bất cập.

Đầu tiên là tình trạng lệch pha cung - cầu. Nguồn cung căn hộ cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong khi phân khúc nhà ở giá phù hợp với thu nhập của đa số người dân lại thiếu hụt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, cơ cấu sản phẩm trên thị trường vẫn chủ yếu là nhà ở để bán. Nguồn cung nhà ở cho thuê dài hạn còn rất hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của người lao động, công nhân và người dân tại các đô thị lớn.

Một bất cập khác là giá nhà liên tục tăng trong nhiều năm qua, cao gấp nhiều lần mức thu nhập trung bình. Điều này khiến việc sở hữu nhà ở ngày càng trở nên khó khăn đối với người trẻ và người lao động.

Ngoài ra, các cơ chế ưu đãi hiện hành chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở cho thuê, khiến phân khúc này chưa phát triển tương xứng với nhu cầu thực tế.

Họp báo thường kỳ quý II/2026 của Bộ Xây dựng ngày 18/6. Ảnh: Đ.H

Trước thực trạng trên, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều định hướng mới cho thị trường nhà ở. Một trong những điểm nổi bật là sự chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở.

Theo đó, từ chỗ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại để bán sẽ phát triển đồng thời nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…

Theo định hướng mới, thị trường nhà ở sẽ tiếp tục phát triển theo cơ chế thị trường có sự định hướng, quản lý hiệu quả của Nhà nước. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua hệ thống thể chế, chính sách, quy hoạch và các công cụ tài chính, tín dụng.

Việc phát triển nhà ở cũng sẽ được đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu công nghiệp và hệ thống giao thông công cộng. Các khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực tăng trưởng hay những khu vực phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng sẽ được ưu tiên bố trí nhà ở đồng bộ với hạ tầng.

Loạt chính sách ưu đãi đủ mạnh hút dòng vốn tư nhân

Để hiện thực hóa các chủ trương trên, lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật liên quan, dự kiến trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10/2026.

Theo định hướng, hệ thống nhà ở sẽ được phân thành bốn nhóm gồm nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách. Trong đó, nhà ở cho thuê sẽ được ưu tiên phát triển với giá hợp lý từ nguồn lực của Nhà nước.

Đặc biệt, các dự án nhà ở cho thuê dài hạn sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, tài chính, thuế, tín dụng… nhằm tạo động lực đủ mạnh để thu hút dòng vốn tư nhân cũng như các quỹ đầu tư dài hạn tham gia thị trường.

Đối với các địa phương, Bộ Xây dựng đề nghị khẩn trương rà soát nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho thuê và nhà ở công vụ. Đồng thời rà soát quỹ đất tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và những khu vực đô thị hóa nhanh để chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch phục vụ phát triển nhà ở cho thuê.

Các địa phương cũng được khuyến khích chủ động đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn ngân sách, bảo đảm chất lượng công trình và áp dụng mức giá thuê phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hiệu quả Quỹ nhà ở quốc gia tại địa phương cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo lập nguồn cung nhà ở cho thuê quy mô lớn trong thời gian tới.