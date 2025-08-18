Geleximco - Tập đoàn liên doanh phân phối Omoda và Jaecoo tại Việt Nam - đồng hành cùng Ngày hội bình yên

Với tôn chỉ “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam”, luôn đặt an toàn và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu, Omoda & Jaecoo Việt Nam tin rằng phát triển bền vững chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng của một xã hội ổn định, an toàn và thịnh vượng. Chính vì vậy, bên cạnh hoạt động kinh doanh, thương hiệu luôn chủ động tham gia nhiều chương trình cộng đồng để lan tỏa thông điệp an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và sẻ chia với những người yếu thế.

Màn trình diễn của nhân viên Omoda & Jaecoo Việt Nam trong Ngày hội bình yên

Omoda & Jaecoo không chỉ mang đến những sản phẩm ô tô đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên mỗi chặng đường. Các công nghệ tiên tiến như hệ thống hỗ trợ lái thông minh, cảnh báo va chạm, camera toàn cảnh 540 độ… được tích hợp nhằm bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách - như một “lá chắn bình yên” trên mọi hành trình.

Gian hàng của Omoda & Jaecoo với 2 mẫu xe Omoda C7 và Jaecoo J6 sắp về Việt Nam thu hút sự quan tâm của người dân

Không dừng lại ở đó, Omoda & Jaecoo còn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hiện đại tại Việt Nam, chuyển giao công nghệ tiên tiến và tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động trong nước. Đây là bước đi chiến lược không chỉ góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam mà còn thúc đẩy nền kinh tế, nâng cao đời sống người dân, đưa đất nước ngày càng đi lên.

Ngoại hình Omoda C7 mang phong cách tương lai

Sự đồng hành của Omoda & Jaecoo vì thế không chỉ dừng lại ở việc cung cấp phương tiện di chuyển hiện đại, mà còn là sự sẻ chia với những giá trị cốt lõi của dân tộc: hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững.

Jaecoo J6 với khả năng off-road hiếm thấy ở phân khúc

80 năm là một chặng đường tự hào, và đó cũng là nguồn cảm hứng để Omoda & Jaecoo tiếp tục chung nhịp bước cùng đất nước. Hướng về tương lai, thương hiệu sẽ không ngừng đầu tư, mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, góp phần xây dựng một Việt Nam an toàn, hiện đại - nơi mỗi hành trình đều được khởi đầu bằng sự bình yên.

Thùy Linh