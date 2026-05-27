Từ công trình bất động sản đến biểu tượng thời đại

Hơn hai thập kỷ qua, các đô thị lớn tại châu Á và Trung Đông đã bước vào một cuộc đua mới: kiến tạo những điểm đến tích hợp lưu trú, làm việc, trải nghiệm… đủ tầm vóc trở thành biểu tượng. Mô hình mixed-use landmark vì thế nổi lên như một ngôn ngữ phát triển đô thị đặc biệt, không còn là tổ hợp đa chức năng, hội tụ khách sạn, căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại cùng hiện diện trong một khu đất, theo định nghĩa truyền thống.

Ở cấp độ cao hơn, mixed-use landmark là điểm đến có khả năng tự vận hành như một hệ sinh thái đô thị thu nhỏ, đồng thời trở thành minh chứng cho sức sống, năng lực tổ chức và cả vị thế của một thành phố.

Kể từ khi khai trương năm 2010, Marina Bay Sands tại Singapore là một trong những ví dụ điển hình cho ý nghĩa: tác động của công trình biểu tượng không chỉ dừng ở ấn tượng thị giác.

Báo cáo thường niên năm 2024 cho thấy, tổ hợp này đã đóng góp gần 2,19 tỷ đôla Singapore vào nền kinh tế, đồng thời là một trong những nhà tuyển dụng khu vực tư nhân lớn tại Singapore, với hơn 11.000 lao động. Những con số cho thấy, một biểu tượng đô thị khi được vận hành đúng chuẩn, có thể trở thành cỗ máy kinh tế thực thụ.

Được thiết kế ngay từ đầu như một mixed-use landmark với Burj Khalifa là tâm điểm, tổ hợp Downtown Dubai đã kéo theo hàng tỷ USD giá trị du lịch, bất động sản và đầu tư toàn cầu, cũng như tái định vị bản sắc kinh tế Dubai.

Điểm chung của các dự án biểu tượng tại Singapore, Dubai hay Thái Lan gần đây hoàn toàn không phải những thông số đồ sộ. Đó là năng lực tạo ra một hệ sinh thái vận hành nhất quán, ở chất lượng cao nhất trong nhiều thập kỷ, là cơ sở hạ tầng của tham vọng quốc gia. Nghiên cứu từ Lincoln Institute of Land Policy (Đại học Washington, 2020) cũng chỉ ra, các dự án mixed-use có tác động lan tỏa rõ rệt lên giá trị bất động sản xung quanh, thông qua hiệu ứng agglomeration và externality, khi mật độ chức năng tăng, giá trị toàn khu vực được kéo lên theo.

One Central Saigon và khát vọng định danh TP.HCM trên bản đồ xa xỉ toàn cầu

Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của One Central Saigon tại lõi trung tâm TP.HCM mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một dự án bất động sản. Đây là một trong những tổ hợp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được phát triển theo tinh thần mixed-use landmark đúng nghĩa, tích hợp khách sạn siêu sang, căn hộ hàng hiệu, văn phòng hạng A+ cùng hệ sinh thái thương mại, dịch vụ và ẩm thực tinh tuyển ngay tại trung tâm TP.HCM.

Sở hữu vị trí đối diện chợ Bến Thành hơn trăm năm tuổi, dự án không chọn cách đối lập với di sản, mà đối thoại với nó. Đây là sự tương phản có kiểm soát, giống như cách Tate Modern đứng bên bờ sông Thames hay các tòa tháp kính của Marunouchi ngắm nhìn Hoàng cung Tokyo: công trình mới không xóa bỏ ký ức, mà hoà quyện vào lớp trầm tích lịch sử đô thị.

Theo định hướng được chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư Masterise Group, sức mạnh của One Central Saigon nằm ở ba lớp giá trị cộng hưởng. Thứ nhất là hạ tầng kết nối dự án, liền kề Ga Trung tâm Bến Thành (điểm giao của các tuyến Metro số 1, số 2, 3A, số 4) tạo ra khả năng tiếp cận thuận tiện cho cả cư dân nội thành lẫn khách quốc tế.

Thứ hai là chuẩn mực vận hành, thông qua việc hợp tác với tập đoàn quản lý khách sạn Marriott International và sự hiện diện của khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon, bên cạnh khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences. Đại diện Masterise Group chia sẻ, đây không đơn thuần là một quyết định kinh doanh, mà là sự xác tín tiêu chuẩn thị trường, rằng TP.HCM đã đủ độ chín để đón nhận và duy trì những chuẩn mực hospitality cao nhất thế giới.

Thứ ba là khả năng định hình lại kỳ vọng của chính người Việt về chuẩn sống đô thị. Với tốc độ tăng trưởng GDP dự báo đạt 6,8% năm 2026, hơn nửa dân số Việt Nam được dự báo đạt chuẩn trung lưu toàn cầu vào 2035 (theo McKinsey), TP.HCM cũng đang bước vào giai đoạn bản lề khi đã lọt vào nhóm Global Growth Cities khu vực châu Á - Thái Bình Dương theo PwC & Urban Land Institute.

Để chuyển hóa tiềm năng thành vị thế, TP.HCM cần nhiều hơn tốc độ tăng trưởng, cần những công trình đủ tầm để trở thành địa chỉ, không chỉ là tọa độ. Một thành phố muốn bước vào bản đồ “điểm đến xa xỉ” không chỉ dựa vào các dự án cao cấp đơn lẻ, mà cần những biểu tượng đủ nội lực đáp ứng chuẩn sống ngày càng thăng hạng, chinh phục cộng đồng tinh hoa toàn cầu đang mở rộng.

One Central Saigon hướng đến tiến trình ấy. Như cách Marina Bay Sands vẽ lại diện mạo Singapore hay Burj Khalifa đã tái định hình Dubai, giá trị thật sự của một biểu tượng không chỉ nằm ở câu chuyện hôm nay, mà còn ở cách nó khắc họa hình ảnh thành phố trong nhiều thập kỷ tới.

(Nguồn: Masterise Homes)