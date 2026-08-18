Theo phản ánh của công dân, ông bà có một thửa đất được sử dụng ổn định từ năm 1950.

Sau đó, ông bà chia thửa đất này bằng miệng cho 3 người con. Mỗi người xây dựng một căn nhà từ năm 1995. Đến nay, 3 hộ gia đình của 3 người con vẫn đang sinh sống ổn định trên các phần đất này.

Gia đình hiện có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu.

Từ thực tế này, công dân đặt câu hỏi: Khi làm sổ đỏ lần đầu thì hạn mức đất ở có được tính riêng cho từng hộ không?

Việc xác định diện tích đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 141 Luật Đất đai năm 2024. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường viện dẫn quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai.

Đối với việc xác định diện tích đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, nội dung này được quy định tại Điều 141 Luật Đất đai năm 2024.

Đáng chú ý, khoản 5 Điều 141 quy định UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện, tập quán tại địa phương để quy định cụ thể hạn mức công nhận đất ở quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 và từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993.

Đối với địa bàn Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 61/2024 (ngày 27/9/2024) về một số nội dung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 61/2024 đã quy định cụ thể việc xác định diện tích đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Bộ đề nghị công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được thực hiện theo quy định.