Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, ông Vũ Minh Tú cùng hai nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại cơ quan công an, ông Vũ Minh Châu khai nhận đã đồng ý và chỉ đạo con sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền doanh thu bán hàng của công ty, đồng thời vận hành hai hệ thống phần mềm nhằm quản lý hoạt động kinh doanh thực tế và phục vụ báo cáo thuế.

Ông Châu thừa nhận: “Tôi nhận thấy như vậy là thiếu trách nhiệm với doanh nghiệp, với công việc và mắc sai phạm không đáng có, để rồi lâm vào tình trạng lao lý. Đây cũng là bài học cho chúng tôi và những ai làm sai”.

Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng và trang sức, do ông Vũ Minh Châu làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Từ ngày 28/10/2024, doanh nghiệp đã thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Châu sang bà Phạm Lan Anh.

Căn cứ tài liệu điều tra, bước đầu xác định: Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu cùng con trai là ông Vũ Minh Tú (Trưởng ban Trợ lý độc lập) đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai thuế. Cụ thể, các phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel được sử dụng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; trong khi phần mềm kế toán MISA được dùng để kê khai, báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu tiếp tục chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên các phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro. Sau đó, doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý hoạt động mua bán. Dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp trước khi đưa vào phần mềm MISA để kê khai thuế.

Theo dữ liệu trích xuất giai đoạn 2020–2023 trên hệ thống Hivi, cơ quan điều tra bước đầu xác định doanh thu thực tế của công ty khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với số liệu báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và số lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm của những cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.