Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội đã công bố thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đã trả lời băn khoăn của người dân về việc cơ quan điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua vàng hay không.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho biết, về các giao dịch mua bán vàng của người dân, cơ quan công an nhận định: “Đây hiện được coi là các giao dịch dân sự giữa người dân và doanh nghiệp”.

Vị Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế khẳng định, doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi và trả hàng cho người dân theo đúng cam kết. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được nghĩa vụ, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo cơ quan điều tra, ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Bảo Tín Minh Châu, cùng Vũ Minh Tú (Trưởng ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của công ty bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 28/10/2024 đến nay, công ty đã thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh, người chung sống với ông Châu như vợ chồng.

Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế, gồm: phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý, theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu đã chỉ đạo Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa. Dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đưa lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020–2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Ông Vũ Minh Châu và 3 bị can khác trong vụ án. Ảnh: CACC

Trước đó, khi khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc và các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng các đối tượng liên quan, công an đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ, cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Công an Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức, do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.