Có người gắn bó với thể thao bằng thi đấu, có người chọn con đường đào tạo. Nhưng cũng có những người đi xa hơn - xây dựng cả một hệ sinh thái xoay quanh môn thể thao mình theo đuổi. Hành trình xây dựng DS Sport của Dũng Nguyễn là một câu chuyện như vậy.

Ít ai biết rằng, cơ duyên đến với cầu lông của anh bắt đầu từ một chấn thương. Trong một lần tập luyện khi còn trẻ, Dũng không may bị gãy tay, buộc phải tạm dừng các hoạt động thể chất. Trong quá trình hồi phục, anh tìm đến cầu lông như một phương pháp vận động nhẹ nhàng để lấy lại thể lực.

Anh Nguyễn Quốc Dũng

Ban đầu chỉ là những buổi tập đơn giản, nhưng càng chơi, Dũng Nguyễn càng bị cuốn hút bởi nhịp vận động và cảm giác kết nối mà cầu lông mang lại. Từ một lựa chọn mang tính phục hồi, cầu lông dần trở thành niềm đam mê, rồi là quyết định gắn bó lâu dài. “Khi tham gia rồi, tôi bắt đầu đam mê và quyết định sẽ chơi môn này suốt đời”, Dũng Nguyễn chia sẻ.

Từ 1 vận động viên đến huấn luyện viên, bước ngoặt tiếp theo của Dũng không đến từ danh hiệu mà từ một trăn trở rất thực tế: người Việt xứng đáng có những sản phẩm thể thao phù hợp với chính mình. Trong quá trình tập luyện và thi đấu, anh nhận thấy nhiều thiết bị trên thị trường chưa tối ưu về giá thành lẫn tính ứng dụng.

Mong muốn tạo ra những sản phẩm “đa dụng, chất lượng tốt, giá cả dễ tiếp cận” đã trở thành nền tảng để Dũng Nguyễn xây dựng DS Sport. Tuy nhiên, DS Sport không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh đồ thể thao. Khi nói về “hệ sinh thái”, Dũng Nguyễn bắt đầu từ những điều gần gũi như quần áo, phụ kiện - vớ, băng cổ tay - và định hướng mở rộng trong tương lai.

Điểm chung của các sản phẩm là tính đa dụng, thiết kế trung tính, tối giản nhưng vẫn có điểm nhấn, hướng đến giá trị sử dụng lâu dài. Theo anh, một thương hiệu Việt không cần phô trương, nhưng phải có bản sắc rõ ràng.

Huấn luyện viên cầu lông Dũng Nguyễn.

Ở góc nhìn rộng hơn, anh cho rằng yếu tố cốt lõi trong phát triển thể thao tại Việt Nam không nằm ở cơ sở vật chất hay bài toán kinh doanh, mà chính là cộng đồng. “Điều quan trọng nhất là cộng đồng người chơi và văn hóa của cách chơi”, anh nhấn mạnh. Một môn thể thao khó phát triển bền vững nếu không tạo ra sự kết nối giữa những người tham gia.

Từ tư duy đó, anh dành sự quan tâm đặc biệt đến pickleball - môn thể thao đang thu hút sự chú ý tại Việt Nam. Sau thời gian gắn bó, anh nhận thấy sức hấp dẫn của bộ môn này không chỉ ở lối chơi đơn giản mà còn ở khả năng kết nối đa dạng cộng đồng người chơi. “Pickleball giúp tôi gặp gỡ nhiều bạn bè mới, đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau”, anh chia sẻ.

Dũng Nguyễn cùng đồng đội vô địch hạng mục nội dung KOL khách mời tại giải Fancy Pickleball #withGalaxy 2025

Không dừng lại ở việc chơi và xây dựng cộng đồng, Dũng Nguyễn còn tích cực tham gia vào các hoạt động lan tỏa bộ môn này thông qua việc chia sẻ trải nghiệm, sáng tạo nội dung và kết nối người chơi.

Dĩ nhiên, hành trình phát triển không thiếu thách thức. Theo Dũng Nguyễn, thị trường thể thao tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề như giá thành sản phẩm còn cao so với thu nhập, thói quen tiêu dùng mang tính cảm tính, khác biệt vùng miền, và hệ thống phân phối chưa đồng bộ. “Các yếu tố này đều là rào cản lớn”, anh thẳng thắn nhìn nhận.

Tuy vậy, anh tin rằng trong khoảng 5 năm tới, khi văn hóa thể thao - đặc biệt là pickleball dần ổn định và người chơi có hiểu biết sâu hơn, thị trường sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh thực chất, nơi giá trị cốt lõi của sản phẩm và thương hiệu sẽ quyết định sự tồn tại lâu dài.

Một ngày làm việc của Dũng Nguyễn là sự kết hợp giữa nhiều vai trò: điều hành cửa hàng vào buổi sáng, sáng tạo nội dung vào buổi chiều và rèn luyện thể chất vào buổi tối. Trong đó, sáng tạo nội dung là phần việc vừa áp lực vừa mang lại nhiều cảm hứng. “Sáng tạo là quá trình phải liên tục làm mới chính mình”, anh chia sẻ.

Ở đích đến, mục tiêu của Dũng Nguyễn không chỉ là phát triển doanh nghiệp hay mở rộng thị trường, mà còn là truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Anh mong muốn thể thao sẽ trở thành một phần trong lối sống của người Việt, không chỉ để giải trí mà còn là lựa chọn gắn bó lâu dài.

Từ một chấn thương tưởng chừng là điểm dừng, hành trình của Nguyễn Quốc Dũng lại mở ra theo hướng khác. Từ sân cầu lông đến việc xây dựng một hệ sinh thái thể thao, từ người chơi trở thành người kết nối cộng đồng - câu chuyện của anh cho thấy thể thao không chỉ là đích đến, mà còn là cách tạo ra giá trị cho bản thân và xã hội.

Bích Đào