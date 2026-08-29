Cuối tháng 8/2025, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố vụ án của ông Trạm Mỗ Mỗ như một trong những vụ án điển hình về tội "che giấu, chuyển nhượng tài sản do phạm tội mà có".

Ông Trạm là chủ tiệm vàng ở huyện Nhiễu Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cơ sở kinh doanh vàng bạc tại quốc gia tỷ dân trước thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi.

Những hành vi bất thường

Theo tài liệu từ Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, vụ án bắt đầu khi một nhóm người lạ đến tiệm vàng của ông Trạm với nhu cầu kỳ lạ: không hỏi mẫu mã, không chọn kiểu dáng, chỉ đưa ra tổng số tiền và yêu cầu nhân viên tự tính số lượng trang sức tương ứng.

Trong khi thanh toán, họ vừa liên tục nhắn tin trên điện thoại, vừa lần lượt đưa nhiều thẻ ngân hàng khác nhau để quẹt thanh toán.

Nhân viên cửa hàng nhận thấy bất thường và báo cáo lên ông chủ Trạm. Nhưng vì lợi nhuận, ông chủ tiệm vàng không chỉ bỏ qua các dấu hiệu đáng ngờ mà còn chủ động kết nối điện thoại với nhóm người lạ, thậm chí chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn hàng mỗi khi họ sắp tới.

Những thỏi vàng thường được tội phạm rửa tiền lựa chọn vì tính thanh khoản cao, dễ cất giấu và khó truy xuất nguồn gốc. Trong vụ án, chủ tiệm vàng đã tiếp tay "hợp thức hóa" hơn 6 triệu NDT (23 tỷ đồng) tiền lừa đảo từ 91 nạn nhân. Ảnh: Baidu

Tháng 2/2022, thẻ ngân hàng của ông Trạm bị cơ quan công an địa phương phong tỏa vì liên quan đến dòng tiền lừa đảo.

Cảnh sát đã triệu tập ông Trạm lên làm việc, thông báo rõ rằng số tiền đến từ tội phạm lừa đảo qua mạng và yêu cầu ông hợp tác điều tra, đồng thời cam kết thu hồi tang vật.

Thế nhưng, chỉ 1 tháng sau khi bị triệu tập, từ tháng 3 đến tháng 4/2022, ông Trạm vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch bất thường với nhóm người lạ này.

Tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 6 triệu NDT (khoảng hơn 23 tỷ đồng), tất cả đều được xác định là tiền lừa đảo từ 91 nạn nhân khác nhau.

Vàng - miếng mồi béo bở cho tội phạm rửa tiền

Tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân huyện Nhiễu Bình nhận định: hành vi khách hàng không hỏi mẫu mã, phân tán thanh toán qua nhiều thẻ, liên tục giao tiếp bằng điện thoại trong quá trình giao dịch là những dấu hiệu bất thường điển hình.

Ông Trạm đã nhận thức rõ các dấu hiệu này, lại từng bị cảnh sát cảnh báo về nguồn tiền, nhưng vẫn cố tình thực hiện giao dịch.

Tòa tuyên phạt ông Trạm 3 năm 6 tháng tù và phạt 50.000 NDT (khoảng 195 triệu đồng).

Trong quá trình điều tra, ông Trạm đã hợp tác tích cực, giúp cơ quan chức năng thu hồi được hơn 5 triệu NDT (khoảng 19,5 tỷ đồng) trong tổng số 6 triệu NDT thiệt hại, góp phần giảm nhẹ hình phạt. Bản án sau đó được giữ nguyên tại tòa phúc thẩm.

Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, thủ đoạn dùng vàng để rửa tiền đã trở thành một trong những phương thức phổ biến của tội phạm trong những năm gần đây.

Kẻ gian lợi dụng tính chất có giá trị cao, dễ cất giấu, dễ bán lại và khó truy nguồn gốc của vàng để nhanh chóng dịch chuyển, chuyển đổi tài sản bất hợp pháp.

Điều đáng chú ý, Luật Phòng chống rửa tiền của Trung Quốc đã quy định rõ: các cửa hàng giao dịch vàng, bạc, đá quý với số tiền lớn thuộc nhóm "tổ chức tài chính phi ngân hàng đặc biệt", có nghĩa vụ phải xác minh danh tính khách hàng, báo cáo giao dịch lớn và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Theo thống kê từ Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, chỉ trong giai đoạn 2020-2024, toàn Trung Quốc đã khởi tố hơn 230.000 vụ án che giấu, chuyển nhượng tài sản do phạm tội mà có; tòa án các cấp đã xét xử hơn 220.000 vụ án.

Cuộc chiến chống tội phạm rửa tiền đang ngày càng được đẩy mạnh tại quốc gia này.

Theo China Daily, People Daily