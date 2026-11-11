Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố ông Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cùng 4 cựu Phó Chủ tịch tỉnh và nhiều người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế, xảy ra tại Đồng Nai, Công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Có 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, trong đó có ông Đinh Quốc Thái (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai); Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng (đều nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai); Cao Tiến Dũng (nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai); Đặng Minh Đức, Nguyễn Ngọc Thường (đều là nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường cũ); Lê Văn Thư (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính).

Bị can Vũ Minh Lý (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái. Ảnh: TTXVN

Liên quan đến vụ án, bà Phan Thị Mỹ Thanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí…

Trong số các bị can, ông Đinh Quốc Thái từng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 9 năm tù về tội Nhận hối lộ vào tháng 1/2023.

Lợi dụng quan hệ với cựu quan chức để được thực hiện dự án

Theo kết luận điều tra, Vũ Minh Lý đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân với nguyên Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái, đề nghị và được ông Thái chỉ đạo bà Phan Thị Mỹ Thanh cùng các bị can khác thực hiện thủ tục chỉ định cho Liên danh (sau này là Công ty Free Land) là chủ đầu tư thực hiện dự án, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trái quy định.

Sau đó, khi UBND tỉnh Đồng Nai xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty Free Land tại dự án, Vũ Minh Lý đã liên hệ, đề nghị và được ông Nguyễn Quốc Hùng (khi đó là Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai) đồng ý.

Ông Nguyễn Quốc Hùng đã chỉ đạo Phó giám đốc Sở Tài chính, Phó giám đốc Sở TN&MT (cũ) và Nguyễn Thị Giang (Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cũ) là các thành viên Hội đồng thẩm định cùng Đặng Minh Đức (khi đó là Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cũ) tham mưu để UBND tỉnh giao đất, tính giá đất có lợi cho Công ty Free Land trái quy định.

Hành vi của các bị can bị xác định đã gây thiệt hại hơn 117 tỷ đồng.

Nhận hối lộ 30 tỷ đồng

Theo CQĐT, để được bà Phan Thị Mỹ Thanh thực hiện thủ tục chỉ định đầu tư, theo yêu cầu của Võ Thanh Nhuận (cựu Trưởng phòng đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh) và bà Thanh, Vũ Minh Lý đã 8 lần đưa 30 tỷ đồng cho bà Thanh. Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai sau đó đã sử dụng 22 tỷ đồng, chia cho Võ Thanh Nhuận 8 tỷ đồng.

Vũ Minh Lý thỏa thuận và 2 lần đưa 700 triệu đồng cho Đỗ Đình Ngoan (định giá viên, Trung tâm Kỹ thuật TNMT tỉnh); từ đó Ngoan chỉ đạo Nguyễn Đình Vinh (cùng là định giá viên) điều chỉnh giá đất, làm giảm số tiền sử dụng đất Công ty Free Land phải nộp ngân sách nhà nước trái quy định.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh: Phạm Hải

Vũ Minh Lý bị xác định đã đưa hối lộ hơn 30,7 tỷ đồng; gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 117 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, CQĐT cho rằng, Vũ Minh Lý với vai trò là Tổng giám đốc Công ty Free Land; Chủ tịch HĐQT Công ty 3L Sài Gòn đã chỉ đạo nhân viên Công ty Free Land dùng 6 công ty do Lý điều hành lập “khống” hợp đồng để mua 80 hóa đơn GTGT của 13 công ty khác và 20 hóa đơn GTGT của các công ty trong nhóm, sau đó sử dụng kê khai “khống” thuế GTGT đầu vào tại cơ quan thuế.

Từ đó, 3 công ty (Công ty Free Land, 3L Sài Gòn và LEO) đã trốn thuế GTGT số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Theo CQĐT, các bị can (trừ Đinh Quốc Thái và Nguyễn Quốc Hùng) đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với CQĐT.