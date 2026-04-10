Sáng 10/4, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, đại diện các sở, ngành TP Hải Phòng.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định chuẩn y ông Lê Ngọc Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Lê Ngọc Châu (SN 1972, quê xã Đại Thanh, TP Hà Nội) có trình độ tiến sĩ Luật học.

Trước khi làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Lê Ngọc Châu từng trải qua nhiều vị trí như: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo TP Hải Phòng

Trước đó, ngày 8/4, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, Bí thư Thành ủy Hải Phòng được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.